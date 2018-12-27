VK Messenger 4.0 — в настольную версию мессенджера добавлены звонки

Выпущена обновленная версия VK Messenger. В этой версии в программу добавлена поддержка звонков.

VK Messenger — это клиент социальной сети ВКонтакте для компьютеров. Программа является классическим мессенджером и предоставляет доступ лишь к чату, тогда как многие функции социальной сети (лента, новости, видеоплеер…) не поддерживаются.

Доступ к звонкам в VK Messanger

В VK Messenger 4.0 добавлена поддержка звонков (и голосовых, и с использованием видеосвязи). Напомню, что звонки были добавлены в мобильные версии клиента ВКонтакте ещё в конце апреля; теперь они доступны и в приложении для компьютера. Доступ к функции осуществляется традиционным способом — через иконку телефонной трубки в верхнем правом углу окна чата.

Звонок в VK Messenger

Разработчики предупреждают, что звонки находятся на стадии тестирования и могут работать недостаточно качественно.