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Яндекс.Браузер 18.11.1 — новая версия браузера с Яндекс.Коллекцией 24.12.2018

Яндекс.Браузер 18.11.1 — новая версия браузера с Яндекс.Коллекцией

Выпущена новая версия Яндекс.Браузера. Это обновление интегрирует Яндекс.Браузер с онлайновым сервисом закладок Яндекс.Коллекции. Теперь у пользователя есть выбор: сделать обычную закладку в браузере или добавить закладку в коллекцию. Кроме того, в шапку браузера добавлена ссылка для быстрого перехода к уже созданным коллекциям закладок пользователя.

Добавление закладки в Яндекс.Коллекцию
Добавление закладки в Яндекс.Коллекцию

Яндекс.Коллекции — это популярный онлайн-сервис закладок, который предлагается как альтернатива обычным браузерным закладкам. Кроме очевидной пользы в виде доступа к закладкам откуда угодно, которая, впрочем, и так обеспечивается обычной синхронизацией, использование Яндекс.Коллекций имеет и другие преимущества. Одним из них является система рекомендаций, которая предлагает страницы схожей с интересами пользователя тематикой. А еще коллекциями можно делиться с другими пользователями сервиса.

В общем, это обновление адресовано заядлым пользователям сервисов Яндекса и обязательно им понравится.

Скачать Яндекс.Браузер для Windows

БесплатноРазмер: 63.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

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БесплатноРазмер: 50 МбОС: AndroidСтабильная версия

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