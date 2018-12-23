В Telegram появилось встроенное голосование

Вышло небольшое, но очень заметное обновление мессенджера Telegram.

Это обновление добавляет в мессенджер функциональность голосований. Теперь любой пользователь может проводить голосования в сообществах различного типа (каналы и группы). Напомню, что возможность проводить голосования присутствовала и раньше и работала с помощью дополнительных ботов; теперь же в Telegram присутствует полностью встроенная функция, которая проще и тем удобнее. Блок голосования работает как любое другое сообщение чата: администраторы могут закреплять опросы для лучшей видимости, пользователи могут пересылать их кому угодно для расширения охвата опрашиваемой аудитории.

Голосование в Telegram Создание голосования в Telegram

Функция создания голосования доступна через меню вложения строки ввода сообщения в мобильных клиентах и через верхнее меню в клиентах для компьютера.

Создание голосования в Telegram Desktop

Голосования полностью анонимны. В будущих версиях планируется расширить функциональность и, кроме прочего, включить возможность проводить и не анонимные опросы.

Между прочем говоря, у SLO.ru есть чат в Telegram, в котором можно общаться. Знайте это.