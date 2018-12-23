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В Telegram появилось встроенное голосование 23.12.2018

В Telegram появилось встроенное голосование

Вышло небольшое, но очень заметное обновление мессенджера Telegram.

Это обновление добавляет в мессенджер функциональность голосований. Теперь любой пользователь может проводить голосования в сообществах различного типа (каналы и группы). Напомню, что возможность проводить голосования присутствовала и раньше и работала с помощью дополнительных ботов; теперь же в Telegram присутствует полностью встроенная функция, которая проще и тем удобнее. Блок голосования работает как любое другое сообщение чата: администраторы могут закреплять опросы для лучшей видимости, пользователи могут пересылать их кому угодно для расширения охвата опрашиваемой аудитории.

Голосование в Telegram
Голосование в Telegram
Создание голосования в Telegram
Создание голосования в Telegram

Функция создания голосования доступна через меню вложения строки ввода сообщения в мобильных клиентах и через верхнее меню в клиентах для компьютера.

Создание голосования в Telegram Desktop
Создание голосования в Telegram Desktop

Голосования полностью анонимны. В будущих версиях планируется расширить функциональность и, кроме прочего, включить возможность проводить и не анонимные опросы.

Между прочем говоря, у SLO.ru есть чат в Telegram, в котором можно общаться. Знайте это.

Скачать Telegram 1.5.3 для Windows

БесплатноРазмер: 20.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Telegram 1.5.3 для Windows (Portable)

БесплатноРазмер: 22.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Telegram 1.5.3 для GNU/Linux (32-бит)

БесплатноРазмер: 29.5 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Telegram 1.5.3 для GNU/Linux (64-бит)

БесплатноРазмер: 28.6 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Telegram 5.1 для Android

БесплатноРазмер: 30 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать Telegram 5.1.1 для iOS

БесплатноРазмер: 30 МбОС: iOSСтабильная версия

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