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Firefox Focus 8.0 — с улучшенным контролем блокировки Cookie 22.12.2018

Firefox Focus 8.0 — с улучшенным контролем блокировки Cookie

Mozilla выпустила новую версию Firefox Focus, мобильного браузера, созданного с повышенным упором на конфиденциальность и безопасность пользователя.

В Firefox Focus 8 продолжено улучшение функции блокировки Cookie. Напомню, что их устанавливают сайты для запоминания пользователя и увы, нередко могут использоваться для отслеживания в интернете. В этой версии добавлен новый вариант блокировки Cookie-файлов, который позволяет блокировать только Cookie-файлы, использующиеся для межсайтового отслеживания пользователя; прочие Cookie будут приниматься.

Управление Cookie
Управление Cookie
Список исключений
Список исключений

Другим нововведением, касающимся Cookie-файлов является возможность разрешить их использование на избранных сайтах — для этого введена функция списка исключений. Пользователь может вносить в него сайты, с которых браузер будет принимать Cookie.

Ещё одно нововведение этой версии Firefox Focus касается защиты от вредоносных сайтов. Теперь Firefox Focus будет предостерегать пользователя от посещения таких сайтов, выдавая специальное уведомление, которое, впрочем, можно и проигнорировать. Данные о неблагонадежных сайтах берутся из базы популярного сервиса Google Safe Browsing, который знает очень много о плохих адресов. Это нововведение стало первым явным улучшением, реализованным благодаря движку GeckoView, переход на который состоялся в прошлой версии браузера и который должен позволить реализовать ещё много полезных улучшений.

Внимание! На момент написания это новости Firefox Focus обновился не для всех регионов и Google Play может предлагать ещё старую версию. Нужно подождать.

Скачать Firefox Focus 8.0 для Android

БесплатноРазмер: 10 МбОС: AndroidСтабильная версия

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