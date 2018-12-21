HWiNFO 6.0 — обновление бесплатной программы для определения железа

Выпущена новая версия HWiNFO, популярного и полностью бесплатного инструмента для определения, анализа и мониторинга аппаратной составляющей компьютера.
Новостным поводом стало значительное повышение номера версии программы. На самом деле, это рядовое обновление, которое абсолютно ничем не выделяется в ряде прочих регулярных обновлений, случающихся каждый месяц. Тем не менее, это отличный повод напомнить пользователям о существовании хорошей и полностью бесплатной программы для определения железа компьютера.
Что нового в HWiNFO 6.0:
Как обычно, новая версия включает поддержку новейшего железа и позволяет программе более точно анализировать комплектующие, из которых состоит компьютер.
- Расширен мониторинг датчиков материнских плат GIGABYTE H370, ASRock X399 Phantom Gaming 6, GIGABYTE B360 и H310 и ASUS WS C246M PRO.
- Добавлена поддержка мониторинга температуры VRM на некоторых материнских платах ASUS MAXIMUS XI HERO/CODE/FORMULA.
- Добавлена поддержка мониторинга внешних вентиляторов ASUS ROG STRIX GTX 1080.
- Добавлена поддержка мониторинга разогнанного вольтажа процессоров от Intel.
- Добавлена поддержка обнаружения DCH-совместимых видеодрайверов.
- Добавлена отчетность о коэффициенте лимита режима тубро AVX2 у процессоров Kaby Lake и Coffee Lake.
- Добавлена отчетность о степени загрузки AC/DC процессоров Skylake, Kaby Lake и Coffee Lake.
- Добавлена отчетность о максимальном объеме памяти процессоров Skylake-SP и Cascade Lake.
- Добавлена возможность установки жирного начертания шрифта у иконки в трее.
- Улучшено определение дисков, подключенных через некоторые контроллеры ImpSilicon Image SATA/RAID.
- Исправлен мониторинг датчиков материнских плат GIGABYTE Z390 M GAMING.
- Исправлена отчетность о мощности видеоядра и некоторой прочей информации о видеокартах NVIDIA.