HWiNFO 6.0 — обновление бесплатной программы для определения железа

Выпущена новая версия HWiNFO, популярного и полностью бесплатного инструмента для определения, анализа и мониторинга аппаратной составляющей компьютера.

Новостным поводом стало значительное повышение номера версии программы. На самом деле, это рядовое обновление, которое абсолютно ничем не выделяется в ряде прочих регулярных обновлений, случающихся каждый месяц. Тем не менее, это отличный повод напомнить пользователям о существовании хорошей и полностью бесплатной программы для определения железа компьютера.

Интерфейс HWiNFO

Что нового в HWiNFO 6.0:

Как обычно, новая версия включает поддержку новейшего железа и позволяет программе более точно анализировать комплектующие, из которых состоит компьютер.