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HWiNFO 6.0 — обновление бесплатной программы для определения железа 21.12.2018

HWiNFO 6.0 — обновление бесплатной программы для определения железа

Выпущена новая версия HWiNFO, популярного и полностью бесплатного инструмента для определения, анализа и мониторинга аппаратной составляющей компьютера.

Новостным поводом стало значительное повышение номера версии программы. На самом деле, это рядовое обновление, которое абсолютно ничем не выделяется в ряде прочих регулярных обновлений, случающихся каждый месяц. Тем не менее, это отличный повод напомнить пользователям о существовании хорошей и полностью бесплатной программы для определения железа компьютера.

Интерфейс HWiNFO
Интерфейс HWiNFO

Что нового в HWiNFO 6.0:

Как обычно, новая версия включает поддержку новейшего железа и позволяет программе более точно анализировать комплектующие, из которых состоит компьютер.

  • Расширен мониторинг датчиков материнских плат GIGABYTE H370, ASRock X399 Phantom Gaming 6, GIGABYTE B360 и H310 и ASUS WS C246M PRO.
  • Добавлена поддержка мониторинга температуры VRM на некоторых материнских платах ASUS MAXIMUS XI HERO/CODE/FORMULA.
  • Добавлена поддержка мониторинга внешних вентиляторов ASUS ROG STRIX GTX 1080.
  • Добавлена поддержка мониторинга разогнанного вольтажа процессоров от Intel.
  • Добавлена поддержка обнаружения DCH-совместимых видеодрайверов.
  • Добавлена отчетность о коэффициенте лимита режима тубро AVX2 у процессоров Kaby Lake и Coffee Lake.
  • Добавлена отчетность о степени загрузки AC/DC процессоров Skylake, Kaby Lake и Coffee Lake.
  • Добавлена отчетность о максимальном объеме памяти процессоров Skylake-SP и Cascade Lake.
  • Добавлена возможность установки жирного начертания шрифта у иконки в трее.
  • Улучшено определение дисков, подключенных через некоторые контроллеры ImpSilicon Image SATA/RAID.
  • Исправлен мониторинг датчиков материнских плат GIGABYTE Z390 M GAMING.
  • Исправлена отчетность о мощности видеоядра и некоторой прочей информации о видеокартах NVIDIA.

Скачать HWiNFO 6.0

БесплатноРазмер: 8.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать HWiNFO 6.0 Portable

БесплатноРазмер: 7.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

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