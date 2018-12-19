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VirtualBox 6.0 — крупное обновление комплекса виртуализации 19.12.2018

VirtualBox 6.0 — крупное обновление комплекса виртуализации

Вышла новая версия VirtualBox, бесплатного и полнофункционального комплекса для виртуализации и эмуляции компьютеров с собственными операционными системами.

Это крупное обновление, открывающее новую ветку разработки VirtualBox. В этой версии предпринят ряд улучшений интерфейса программы, добавлена поддержка инфраструктуры Oracle Cloud, улучшена совместимость с некоторыми технологиями и многое другое.

Интерфейс VirtualBox
Интерфейс VirtualBox

Основные улучшения VirtualBox 6.0:

  • Реализована возможность экспорта виртуальных машин в многофункциональный облачный сервис Oracle Cloud.
  • Значительно улучшена поддержка экранов с высоким разрешением и масштабирование интерфейса.
  • Предпринят ряд доработок интерфейса программы, в том числе разделов настроек.
  • Реализован новый файловый менеджер, позволяющий удобно управлять файловой системой гостевой операционной системы и копировать файлы между основной системой и гостевой.
  • Расширена и улучшена поддержка Hyper-V. Добавлена поддержка использования Hyper-V в Windows в качестве резервного ядра при недостатке ресурсов.
  • Значительно обновлена поддержка трехмерной графики для виртуальных систем Windows, в том числе улучшена эмуляция графических устройств VMSVGA.
  • Добавлена поддержка настройки аудио-устройств для объемного звучания (в Windows 10 1809)

Кроме того, в этой версии предпринята масса небольших улучшений, исправлены ошибки и полностью переписана документация.

Скачать VirtualBox для Windows

БесплатноРазмер: 203 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать VirtualBox для других ОС

БесплатноРазмер: 35.1 МбОС: РазныеСтабильная версия

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