VirtualBox 6.0 — крупное обновление комплекса виртуализации

Вышла новая версия VirtualBox, бесплатного и полнофункционального комплекса для виртуализации и эмуляции компьютеров с собственными операционными системами.

Это крупное обновление, открывающее новую ветку разработки VirtualBox. В этой версии предпринят ряд улучшений интерфейса программы, добавлена поддержка инфраструктуры Oracle Cloud, улучшена совместимость с некоторыми технологиями и многое другое.

Интерфейс VirtualBox

Основные улучшения VirtualBox 6.0:

Реализована возможность экспорта виртуальных машин в многофункциональный облачный сервис Oracle Cloud.

Значительно улучшена поддержка экранов с высоким разрешением и масштабирование интерфейса.

Предпринят ряд доработок интерфейса программы, в том числе разделов настроек.

Реализован новый файловый менеджер, позволяющий удобно управлять файловой системой гостевой операционной системы и копировать файлы между основной системой и гостевой.

Расширена и улучшена поддержка Hyper-V. Добавлена поддержка использования Hyper-V в Windows в качестве резервного ядра при недостатке ресурсов.

Значительно обновлена поддержка трехмерной графики для виртуальных систем Windows, в том числе улучшена эмуляция графических устройств VMSVGA.

Добавлена поддержка настройки аудио-устройств для объемного звучания (в Windows 10 1809)

Кроме того, в этой версии предпринята масса небольших улучшений, исправлены ошибки и полностью переписана документация.