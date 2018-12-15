Opera для Android 49 — с кошельком для криптовалюты и окном в Web 3.0

Выпущена новая версия браузера Opera для устройств с операционной системой Android.

Главным нововведением этой версии является встроенный в браузер кошелек для криптовалюты ETH и поддержка DApps-сервисов. Цель новинки — дать пользователям удобный инструмент для повседневной работы с криптовалютой и способами ее потратить.

Разработчики считают это обновление шагом в светлое будущее Web 3.0, неотъемлемой частью которого являются децентрализованные сервисы, технология блокчейн и криптовалюта. В качестве криптовалюты выбрана ETH, так как она достаточно популярна, имеет богатую инфраструктуру и широкий круг разработчиков, обеспечивающих рост возможностей. В Опера с энтузиазмом смотрят на открывшиеся возможности и хотят обратить внимание пользователей на новые технологии; они с нетерпением ждут, когда криптовалюта станет не нестабильным инструментом для спекуляций, а популярным способом для финансовых расчетов массового пользователя.

ETH-кошелек в Opera для Android 49 ETH-кошелек в Opera для Android 49

В Opera для Android 49 предлагается каталог различных DApps-приложений, которые работают на основе полной децентрализации и независимости от главного сервера. Большинство предлагаемых сервисов являются продавцами цифровых товаров, оплата которых производится со встроенного в браузер кошелька.

В общем, заинтересованному пользователю нужно раздобыть криптовалюты, после чего она будет храниться в кошельке и он сможет рассчитываться ей везде, где есть поддержка этого способа оплаты.

Ещё в Opera для Android 49 немного доработан диалог добавления файла для загрузки, упрощён доступ к информации о статусе безопасности страницы и обновлен движок Chromium до версии 70.