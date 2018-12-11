В Instagram появились голосовые сообщения

Сервис Instagram добавил функциональность голосовых сообщений в мобильные клиенты своего сервиса.

Теперь пользователи могут отсылать друг другу короткие голосовые сообщения. Нововведение работает через систему прямых сообщений (Direct) и мало чем отличается от схожей функции, присутствующей в большинстве популярных мессенджеров. Теперь рядом со строкой ввода текста доступна иконка микрофона, зажав которую можно надиктовать сообщение. Максимальный размер послания не может превышать 1-й минуты.

Голосовые послания, как и любой другой контент, отправленный в директ, можно удалить уже после их отправки, если пользователь, к примеру, передумал.

Голосовые сообщения в Instagram

Напомню, что это не первая мера, расширяющая возможности общения через Instagram - несколько месяцев назад была включена функциональность видео-звонков, которая позволяет общаться через видео-чат как один на один, так и группой до 4-х человек.