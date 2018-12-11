Firefox 64 — улучшения для вкладок, диспетчер задач и удаление поддержки RSS

Компания Mozilla выпустила новую стабильную версию своего популярнейшего браузера Firefox. Как обычно, новая версия уже доступна для загрузки с серверов разработчика, а официальная новость появится в течение завтрашнего дня.

Это обновление включает ряд заметных изменений. Предприняты улучшения для работы с вкладками, добавлена возможность полного удаления дополнений через панель задач, реализован новый диспетчер задач, предприняты различные внутренние улучшения и удалена поддержка RSS.

Упразднена поддержка RSS

Упразднение поддержки RSS — не очень позитивное изменение, которое обязательно заметят многие пользователи, привыкшие к просмотру потоков новостей с интересных сайтов прямо через панель закладок браузера. В Firefox 64 полностью удалена функция «Живых закладок», которая позволяла добавить в качестве закладки RSS-поток и наслаждаться осведомленностью прямо через панель браузера. Также удалена и функция предварительного просмотра RSS-ленты. И хотя подобная функциональность давно удалена из всех популярных браузеров, чем она помешала разработчикам Firefox остается загадкой.

После этого обновления «живые» закладки с RSS лентами, размещенные на панели закладок, превратятся в обычные.

Добавлен новый диспетчер задач

В Firefox 64 реализован новый диспетчер задач. Новинка наглядно отображает процессы браузера и позволяет следить за потреблением ресурсов открытыми вкладками и дополнениями. На данный момент реализован не весь задуманный функционал и в ближайшем будущем можно ожидать включения новых возможностей. Диспетчер задач доступен через подпункт «Еще» главного меню браузера или через about:performance.

Диспетчер задач в Firefox 64

Улучшения для главной панели

Добавлена возможность одновременного применения действий ко всем открытым вкладкам. Теперь при клике на любую вкладку доступен новый пункт контекстного меню, который позволяет выбрать набор вкладок, после чего пользователь может применить к ним любое доступное действие. Это работает точно так же, как и с индивидуальной вкладкой. К примеру, после выбора группы вкладок можно в один клик отправить их на другое устройство, переместить или выключить звук сразу во всех.

Действие для нескольких вкладок

Другое небольшое усовершенствование Firefox 64 позволяет полностью удалить расширение из браузера через его иконку на главной панели. Для этого в контекстное меню иконки добавлен новый пункт.

Другие изменения в Firefox 64