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Крупное обновление настольного и мобильных клиентов Telegram 11.12.2018

Крупное обновление настольного и мобильных клиентов Telegram

Выпущено обновление клиентов сервиса Telegram для компьютера и мобильных устройств. Это очень крупное обновление включает как значительные улучшения, так и массу мелких усовершенствований, делающих работу с программой удобнее и проще.

Во все версии программы включена поддержка переводов, созданных через платформу локализаций Telegram. Это очень хорошо — теперь Telegram будет поддерживать еще большее количество языков и будет доступен пользователям на их родном языке, даже если он не очень распространен. Платформа локализаций позволяет пользователям осуществлять коллективную работу над переводом мессенджера и его дальнейшее распространение. Установка перевода крайне проста — пользователю достаточно обратиться к специальной ссылке и программа подхватит локализацию.

В версии Telegram для Android немного переработан дизайн. Основные изменения предприняты на экране профиля (пользователя, канала или группы) для более удобного доступа к общим файлам. Также повышено качество превью фотографий, повышена скорость загрузки общих материалов, доработан экран настроек и т. д.

В Telegram для Android и iOS значительно улучшена функция просмотра внешнего контента прямо в мессенджере (Instant View 2.0). Теперь встроенный браузер умеет работать с еще большим типом содержания и более полноценно отображать внешние сайты.

Масса прочих изменений касаются удобства работы с Telegram и призваны повысить общее качество взаимодействия пользователя с мессенджером. Ниже размещены полные списки изменений.

Что нового в Telegram Desktop 1.5:

  • Добавлена поддержка локализаций, созданных через специальную платформу перевода Telegram.
  • Максимальный масштаб интерфейса повышен до 300%.
  • Добавлен запрос на использование микрофона для голосовых звонков.
  • Расширен лимит описания медиа-файов до 1024 символов.
  • Добавлена возможность ускорения воспроизведения видео и аудио в 2 раза.
  • Реализовано отображение видео-сообщений вместе с аудио-сообщениями в общих медиа.
  • Добавлена возможность добавления дополнительного комментария при быстрой переотправке сообщений с канала.
  • Реализован просмотр всех медиа из превью сервисов Twitter и Instagram.
  • Добавлена возможность использования прокси, настроенных для операционной системы.
  • Добавлена возможность продолжения воспроизведения аудио после завершения звонка.
  • Добавлена возможность отображения панели эмодзи при печати описания к медиа.
  • Добавлена возможность закреплять сообщения в обычных группах и избранных сообщениях.
  • Добавлена возможность выбора отображения счетчика непрочитанных сообщений или непрочитанных чатов.
  • Обновленные эмодзи и иконки загрузки медиа.

Что нового в Telegram для Android и iOS (5.0 и 5.1.0):

  • Добавлена поддержка локализаций, созданных через специальную платформу перевода Telegram (Android и iOS).
  • Реализован режим просмотра внешнего контента прямо в мессенджере (Instant View 2.0), который поддерживает больше типов содержания (Android и iOS).
  • Добавлена возможность закреплять сообщения в обычных группах и избранных сообщениях (Android и iOS).
  • Реализована новая система подтверждения почтового адреса при двухэтапной проверке (Android и iOS).
  • Реализован новый вид профилей пользователей, каналов и групп. (Только Android).
  • Добавлена поддержка обложек в плейлистах и добавлена общая музыка (Android).
  • Добавлена возможность выбора нескольких чатов для отметки прочитанными и удаления (iOS).
  • Добавлена возможность пометки всех сообщений, как прочитанные (iOS).
  • Исправлена масса ошибок и недоработок. Разработчики отмечают исправление более 400-т недоработок и ошибок (iOS).

Скачать Telegram 1.5 для Windows

БесплатноРазмер: 20.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Telegram 1.5 для Windows (Portable)

БесплатноРазмер: 22.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Telegram 1.5 для GNU/Linux (32-бит)

БесплатноРазмер: 29.5 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Telegram 1.5 для GNU/Linux (64-бит)

БесплатноРазмер: 28.6 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Telegram 5.0 для Android

БесплатноРазмер: 30 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать Telegram 5.1.0 для iOS

БесплатноРазмер: 30 МбОС: iOSСтабильная версия

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