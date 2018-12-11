Крупное обновление настольного и мобильных клиентов Telegram

Выпущено обновление клиентов сервиса Telegram для компьютера и мобильных устройств. Это очень крупное обновление включает как значительные улучшения, так и массу мелких усовершенствований, делающих работу с программой удобнее и проще.
Во все версии программы включена поддержка переводов, созданных через платформу локализаций Telegram. Это очень хорошо — теперь Telegram будет поддерживать еще большее количество языков и будет доступен пользователям на их родном языке, даже если он не очень распространен. Платформа локализаций позволяет пользователям осуществлять коллективную работу над переводом мессенджера и его дальнейшее распространение. Установка перевода крайне проста — пользователю достаточно обратиться к специальной ссылке и программа подхватит локализацию.
В версии Telegram для Android немного переработан дизайн. Основные изменения предприняты на экране профиля (пользователя, канала или группы) для более удобного доступа к общим файлам. Также повышено качество превью фотографий, повышена скорость загрузки общих материалов, доработан экран настроек и т. д.
В Telegram для Android и iOS значительно улучшена функция просмотра внешнего контента прямо в мессенджере (Instant View 2.0). Теперь встроенный браузер умеет работать с еще большим типом содержания и более полноценно отображать внешние сайты.
Масса прочих изменений касаются удобства работы с Telegram и призваны повысить общее качество взаимодействия пользователя с мессенджером. Ниже размещены полные списки изменений.
Что нового в Telegram Desktop 1.5:
- Добавлена поддержка локализаций, созданных через специальную платформу перевода Telegram.
- Максимальный масштаб интерфейса повышен до 300%.
- Добавлен запрос на использование микрофона для голосовых звонков.
- Расширен лимит описания медиа-файов до 1024 символов.
- Добавлена возможность ускорения воспроизведения видео и аудио в 2 раза.
- Реализовано отображение видео-сообщений вместе с аудио-сообщениями в общих медиа.
- Добавлена возможность добавления дополнительного комментария при быстрой переотправке сообщений с канала.
- Реализован просмотр всех медиа из превью сервисов Twitter и Instagram.
- Добавлена возможность использования прокси, настроенных для операционной системы.
- Добавлена возможность продолжения воспроизведения аудио после завершения звонка.
- Добавлена возможность отображения панели эмодзи при печати описания к медиа.
- Добавлена возможность закреплять сообщения в обычных группах и избранных сообщениях.
- Добавлена возможность выбора отображения счетчика непрочитанных сообщений или непрочитанных чатов.
- Обновленные эмодзи и иконки загрузки медиа.
Что нового в Telegram для Android и iOS (5.0 и 5.1.0):
- Добавлена поддержка локализаций, созданных через специальную платформу перевода Telegram (Android и iOS).
- Реализован режим просмотра внешнего контента прямо в мессенджере (Instant View 2.0), который поддерживает больше типов содержания (Android и iOS).
- Добавлена возможность закреплять сообщения в обычных группах и избранных сообщениях (Android и iOS).
- Реализована новая система подтверждения почтового адреса при двухэтапной проверке (Android и iOS).
- Реализован новый вид профилей пользователей, каналов и групп. (Только Android).
- Добавлена поддержка обложек в плейлистах и добавлена общая музыка (Android).
- Добавлена возможность выбора нескольких чатов для отметки прочитанными и удаления (iOS).
- Добавлена возможность пометки всех сообщений, как прочитанные (iOS).
- Исправлена масса ошибок и недоработок. Разработчики отмечают исправление более 400-т недоработок и ошибок (iOS).