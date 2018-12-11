Крупное обновление настольного и мобильных клиентов Telegram

Выпущено обновление клиентов сервиса Telegram для компьютера и мобильных устройств. Это очень крупное обновление включает как значительные улучшения, так и массу мелких усовершенствований, делающих работу с программой удобнее и проще.

Во все версии программы включена поддержка переводов, созданных через платформу локализаций Telegram. Это очень хорошо — теперь Telegram будет поддерживать еще большее количество языков и будет доступен пользователям на их родном языке, даже если он не очень распространен. Платформа локализаций позволяет пользователям осуществлять коллективную работу над переводом мессенджера и его дальнейшее распространение. Установка перевода крайне проста — пользователю достаточно обратиться к специальной ссылке и программа подхватит локализацию.

В версии Telegram для Android немного переработан дизайн. Основные изменения предприняты на экране профиля (пользователя, канала или группы) для более удобного доступа к общим файлам. Также повышено качество превью фотографий, повышена скорость загрузки общих материалов, доработан экран настроек и т. д.

В Telegram для Android и iOS значительно улучшена функция просмотра внешнего контента прямо в мессенджере (Instant View 2.0). Теперь встроенный браузер умеет работать с еще большим типом содержания и более полноценно отображать внешние сайты.

Масса прочих изменений касаются удобства работы с Telegram и призваны повысить общее качество взаимодействия пользователя с мессенджером. Ниже размещены полные списки изменений.

Что нового в Telegram Desktop 1.5:

Добавлена поддержка локализаций, созданных через специальную платформу перевода Telegram.

Максимальный масштаб интерфейса повышен до 300%.

Добавлен запрос на использование микрофона для голосовых звонков.

Расширен лимит описания медиа-файов до 1024 символов.

Добавлена возможность ускорения воспроизведения видео и аудио в 2 раза.

Реализовано отображение видео-сообщений вместе с аудио-сообщениями в общих медиа.

Добавлена возможность добавления дополнительного комментария при быстрой переотправке сообщений с канала.

Реализован просмотр всех медиа из превью сервисов Twitter и Instagram.

Добавлена возможность использования прокси, настроенных для операционной системы.

Добавлена возможность продолжения воспроизведения аудио после завершения звонка.

Добавлена возможность отображения панели эмодзи при печати описания к медиа.

Добавлена возможность закреплять сообщения в обычных группах и избранных сообщениях.

Добавлена возможность выбора отображения счетчика непрочитанных сообщений или непрочитанных чатов.

Обновленные эмодзи и иконки загрузки медиа.

Что нового в Telegram для Android и iOS (5.0 и 5.1.0):