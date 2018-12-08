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Microsoft Edge переходит на платформу Chromium 08.12.2018

Microsoft Edge переходит на платформу Chromium

Компания Microsoft объявляет о скором переходе браузера Microsoft Edge на рельсы проекта Chromium.

Невероятно, но браузер Microsoft Edge, наследник Internet Explorer, в скором времени перейдет на движок Chromium от компании Google и пополнит ряды Chromium-браузеров. В Microsoft видят будущее в единой платформе, создаваемой мощным и эффективным сообществом разработчиков, и хотят принимать в нем участие. Потому и было принято решение оставить свой собственный движок EdgeHTML и перейти на Chromium. На данный момент нет информации о функциональных и прочих изменениях, которые, очевидно, будут также предприняты.

Если вспомнить, что Microsoft является софтверным гигантом, чей браузер Internet Explorer 15 лет назад был браузером №1 и испытывал минимальные проблемы с конкуренцией, то это событие кажется невероятным. Однако текущее положение дел и давно утраченная популярность собственного браузера заставляет менять направление движения.

На самом деле, можно ожидать появление еще одного неплохого Chromium-браузера. Ряд браузеров, построенных на кодовой базе Chromium — бесконечен, однако полноценные и нужные проекты можно пересчитать по пальцам одной руки. Будет очень хорошо, если появится еще одна качественная альтернатива.

Переход Microsoft Edge на Chromium дает 4 очевидных преимущества:

  • Стандартизация. Даст лучшую совместимость с сайтами. Edge на основе Chromium будет поддерживать те же веб-стандарты, что и Google Chrome, Opera, Яндекс.Браузер и прочие популярные браузеры, что понравится разработчикам веб-приложений и сайтов. Им не придется учитывать особенности разных браузеров и веб-приложения будут работать одинаково везде.
  • Вклад в разработку Chromium. Предложит проекту Chromium новые ресурсы разработчиков, что позволит более эффективно работать над улучшением Chromium и всех браузеров на его основе.
  • Microsoft Edge для всех версий Windows. Если нынешняя версия доступна только пользователям Windows 10, то новинка будет работать и в других версиях Windows (7, 8 и 8.1) и, возможно, и других операционных системах (macOS).
  • Обновление браузера и пересмотр функциональности. В Microsoft планируют не просто заменить движок рендеринга страниц, а провести куда более масштабную работу над браузером. Можно ожидать упразднение редко используемых функций и включение новых.

Если переход браузера Opera со своего собственного движка Presto на Chromium полностью разочаровал своих пользователей, то в случае с Microsoft Edge такого эффекта ожидать не приходится — у этого браузера менее активная аудитория и нет той массы функций, которые были утрачены при смене движка Оперой. Кстати говоря, о функциональных изменениях пока ничего неизвестно, но очевидно, что интерфейс и функциональность останутся примерно такими же, хотя и могут быть изменены и переработаны.

Эта новость здорово огорчила Mozilla. Они недовольны тем, что исчезновение EdgeHTML лишает интернет конкурентной борьбы и делает Mozilla производителем единственной независимой от Google веб-платформы. Такое же мнение можно встретить в некоторых комментариях на профильных форумах.

Первые тестовые версии будут доступны в начале следующего года. Активные энтузиасты могут присоединиться к программе Microsoft Edge Insider и принять участие в разработке, тестируя предварительные версии браузера и делясь своим мнением с разработчиками. Вступайте в ряды бета-тестеров — это интересно.

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