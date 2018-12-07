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Google Chrome 71 — новая версия с улучшенной защитой от обмана 07.12.2018

Google Chrome 71 — новая версия с улучшенной защитой от обмана

Выпущена новая стабильная версия браузера Google Chrome. Разработчики продолжают борьбу за чистоту веба с различными недобросовестными сайтами, которые пытаются обмануть пользователя теми или иными способами. В этой версии предприняты меры против элементов сайтов, которые вводят пользователя в заблуждение, а также различных сервисов, осуществляющих платные подписки без явного согласия.

Основное нововведение Google Chrome 71 касается функции блокировки элементов сайтов, которые вводят в заблуждение пользователя и ведут себя не так, как ожидается. В первую очередь это касается различных фейковых кнопок и прочих элементов интерфейса, которые работают не так, как ожидает пользовать. Ярким примером таких элементов веб-страницы можно назвать кнопку закрытия всплывающего окна, которая не закроет его, а вызовет еще несколько новых окон или перенаправит пользователя на другую страницу. В общем, теперь Google Chrome будет пытаться вычислять недобросовестные ресурсы и блокировать вредное содержание.

Другое важное изменение также следит, чтобы пользователя никто не обманул, и касается сайтов, пытающихся подписать пользователя на различные услуги без его фактического согласия. Это касается различных мобильных сервисов с их платными приложениями.

Прочие изменения этой версии направлены на расширение поддержки различных веб-технологий и исправление ошибок. Также это обновление устраняет 46 проблем в безопасности браузера.

Кстати! В Google Chrome 71 нельзя вернуть старый дизайн браузера. Напомню, что дизайн браузера претерпел кардинальные изменения в 69-й версии. Пользователи могли вернуть старое оформление через расширенные настройки браузера, но в последней версии это стало невозможно.

Скачать Google Chrome 71 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 44.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 71 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 48.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 71 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Google Chrome 71 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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