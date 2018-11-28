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Opera 57 — обновление браузера с улучшенной лентой новостей 28.11.2018

Opera 57 — обновление браузера с улучшенной лентой новостей

Компания Opera Software выпустила Opera 57, очередную новую версию своего браузера.

Главное изменение Opera 57 касается ленты новостей, которая находится на «Экспресс-панели» браузера. Разработчики предприняли внутренние улучшения алгоритма формирования новостной ленты и добавили функциональность лайков, которая позволяет отмечать понравившиеся и непонравившиеся новости, что также положительно повлияет на формирование более релевантной ленты. В общем, теперь новости в браузере должны стать еще интереснее.

Улучшенные новости в Opera 57
Улучшенные новости в Opera 57

Нужно отметить, что в недавних тестовых сборках грядущей Opera 58, эксклюзивно для русскоязычных пользователей, новостная лента формируется из материалов сервиса Яндекс.Дзен. В текущую версию это изменение не попало и ожидается в следующем крупном обновлении браузера.

Другое изменение Opera 57 также касается «Экспресс панели» — на нее добавлен новый блок с информацией о новинках популярнейшего сервиса Netflix. Разумеется, отображение нового блока можно отключить.

Еще одна мелочь — это возможность закрытия закрепленных вкладок без необходимости их открепления. Напомню, что раньше пункт контекстного меню «Закрыть вкладку» был неактивен у закрепленных вкладок и, для их закрытия пользователю требовалось сначала открепить вкладку. Отмечу, что закрыть закрепленную вкладку средней кнопкой мыши по-прежнему невозможно.

Ну и, само собой, в Opera 57 исправлены различные ошибки, предприняты мелкие корректировки и обновлен движок Chromium до версии 70.0.3538.102.

Скачать Opera 57 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 43.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 57 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер:45.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 57 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 47 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Opera 57 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 48 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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