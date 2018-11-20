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AIDA64 5.99 — новая версия комплекса для работы с железом 20.11.2018

AIDA64 5.99 — новая версия комплекса для работы с железом

Выпущена очередная стабильная версия AIDA64, самого мощного комплекса для анализа, тестирования и мониторинга всех составляющих компьютера.

Это стандартное обновление, которое включает поддержку новейшего железа, оптимизирует тесты и включает ряд небольших улучшений в некоторые функции программы.

В AIDA64 5.99 добавлена возможность обнаружения поддельных видеокарт nVIDIA с перепрошитым биосом, поддельным идентификатором PCI и т. п. Примером таких видеокарт являются старые nVIDIA GeForce GTX 650, продаваемые под видом GeForce GTX 1050. Теперь отчёты будут маркировать подобные случаи надписью [FAKE].

Интерфейс AIDA64
Интерфейс AIDA64

Как обычно, в новой версии AIDA64 оптимизированы тесты AVX-512 под новейшие процессоры. В этой версии улучшено тестирование работы процессоров Intel Cascade Lake.

В последней версии AIDA64 расширена функциональность работы со светодиодными модулями устройств. Программа позволяет выводить разнообразную информацию на светодиодные модули и контролировать состояние важных узлов системы. Добавлена поддержка таких устройств, как клавиатуры Cooler Master MasterKeys MK750 и SteelSeries Apex M750, мыши Cooler Master MasterMouse MM530 и SteelSeries Rival 600, коврик для мыши SteelSeries QcK Prism и стойка для гарнитуры Corsair ST100. Также улучшена поддержка мыши Corsair Sabre RGB и улучшена поддержка клавиатур Corsair K70 RGB MK.2, K70 RGB MK.2 SE, Strafe MK.2.

Добавлена поддержка новейшего железа

  • Добавлена поддержка новейших видеокарт: AMD Radeon RX 580 2048SP и Radeon RX 590; nVIDIA GeForce RTX и Quadro RTX.
  • Добавлена поддержка датчиков Aqua Computer D5 Next и Quadro.
  • Улучшена поддержка материнских плат, основанных на чипсетах Intel Z390.
  • Добавлена поддержка SSD-носителей SanDisk X600.
  • Расширена поддержка контроллеров LSI RAID.
  • Улучшена поддержка WDDM версии 2.5.

Как и прежде, для свободной загрузки доступны 2-е версии: AIDA64 Extreme Edition (для домашних пользователей) и AIDA64 Engineer Edition (для тестовых лабораторий). Версии Business Edition и Network Audit Edition, которые используются для учета компьютеров в корпоративной сети, выдаются по запросу на официальном сайте разработчика.

Скачать AIDA64 5.99 Extreme Edition

Пробная версияРазмер: 49 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать AIDA64 5.99 Engineer Edition

Пробная версияРазмер: 48.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

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