avast! 18.8 — последняя версия антивируса поддерживающая Windows XP

Выпущена обновленная версия популярного антивируса avast!.

avast! 18.8 было бы не очень заметным обновлением, лишь исправляющим внутренние проблемы безопасности, если бы не один момент — это последняя версия avast! для Windows XP и Windows Vista. Будущие обновления антивируса и включение новых функций не коснутся пользователей этих операционных систем.

Разработчики уже предупреждали пользователей о завершении поддержки операционных систем Windows XP и Windows Vista и упразднении совместимости с устаревшими операционными системами. Причина в нерентабельности расхода ресурсов на поддержку сильно сокращающегося числа пользователей старых операционных систем. Разработчики обещают прекратить поддержку пользователей Windows XP с 1 декабря 2018 года вместе с выходом avast 19.1, который будет работать только в операционных системах не старше Windows 7.

Антивирус avast!

Разработчики отмечают, что обновления антивирусных баз будут поступать пользователям avast! для Windows XP и Vista как и прежде.

Остается добавить, что кроме вышеописанных мер, эта версия avast! не включает никаких нововведений и изменений, однако исправляет критическую ошибку в безопасности программы.