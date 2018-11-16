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avast! 18.8 — последняя версия антивируса поддерживающая Windows XP 16.11.2018

avast! 18.8 — последняя версия антивируса поддерживающая Windows XP

Выпущена обновленная версия популярного антивируса avast!.

avast! 18.8 было бы не очень заметным обновлением, лишь исправляющим внутренние проблемы безопасности, если бы не один момент — это последняя версия avast! для Windows XP и Windows Vista. Будущие обновления антивируса и включение новых функций не коснутся пользователей этих операционных систем.

Разработчики уже предупреждали пользователей о завершении поддержки операционных систем Windows XP и Windows Vista и упразднении совместимости с устаревшими операционными системами. Причина в нерентабельности расхода ресурсов на поддержку сильно сокращающегося числа пользователей старых операционных систем. Разработчики обещают прекратить поддержку пользователей Windows XP с 1 декабря 2018 года вместе с выходом avast 19.1, который будет работать только в операционных системах не старше Windows 7.

Антивирус avast!
Антивирус avast!

Разработчики отмечают, что обновления антивирусных баз будут поступать пользователям avast! для Windows XP и Vista как и прежде.

Остается добавить, что кроме вышеописанных мер, эта версия avast! не включает никаких нововведений и изменений, однако исправляет критическую ошибку в безопасности программы.

Скачать avast! Free 18.8

БесплатноРазмер: 233 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать avast! Antivirus 18.8

Пробная версияРазмер: 233 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать avast! Internet Security 18.8

Пробная версияРазмер: 240 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать avast! Premier 18.8

Пробная версияРазмер: 240 МбОС: WindowsСтабильная версия

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