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Яндекс.Браузер 18.10.1 — с темной темой и выбором формы вкладок 15.11.2018

Яндекс.Браузер 18.10.1 — с темной темой и выбором формы вкладок

Выпущена новая версия Яндекс.Браузера. Это обновление посвящено расширению возможностей настройки внешнего вида браузера. В программу включена темная тема оформления и добавлена возможность настройки формы вкладок.

Главным улучшением новой версии Яндекс.Браузера является долгожданная темная тема оформления. За прошедшие пару лет большинство Разработчиков различного софта, в том числе и браузеров, включили в свои программы возможность перекрашивания традиционного светлого оформления интерфейса в темные тона. Пользователи Яндекс.Браузера давно тосковали от отсутствия такой возможности и постоянно атаковали блог разработчика настойчивыми требованиями реализовать в браузере темную тему. Это обновление устраняет упущение и включает в браузер долгожданный темный режим интерфейса.

Темная тема оформления
Темная тема оформления

Возможность изменения формы вкладок — второе внешнее улучшение, которое наверняка понравится аудитории браузера. Квадратные, округлые, трапециевидные и различные вариации этих форм — всего доступно 6 вариантов. В общем, если пользователю не нравится стандартная форма вкладок, то теперь он может ее изменить.

Изменение формы вкладок
Изменение формы вкладок

Эти изменения присутствуют только в Windows-версии браузера. Версия для операционной системы GNU/Linux пока не включает эти нововведения. Другие изменения произведены внутри программы и направлены на подготовку браузера к будущим нововведениям и исправление обнаруженных ошибок.

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БесплатноРазмер: 63.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

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