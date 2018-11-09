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Google Files — файловый менеджер Files Go сменил имя и интерфейс 09.11.2018

Google Files — файловый менеджер Files Go сменил имя и интерфейс

Компания Google выпустила обновленную версию своего файлового менеджера для Android, который теперь называется Google Files (бывший Files Go).

Во-первых, программа сменила название. Google Files (или просто Files) — новое имя популярного приложения, ранее носившего название Files Go. Во-вторых, у программы переработан интерфейс. Никаких кардинальных изменений в его структуре, конечно, нет — это все тот же простой и доступный интерфейс, улучшенный рядом мелочей. Основные улучшения произведены в оформлении и касаются изменения цветов, иконок и некоторых других элементов для лучшего соответствия текущим тенденциям дизайна от Google.

Google Files — это простой и доступный файловый менеджер, который позволяет удобно взаимодействовать с файлами телефона. Также программа позволяет производить очистку от ненужных данных, высвобождая ценное пространство, и обмениваться файлами с другими пользователями. Приложение Google Files обязательно понравится широкой аудитории своей простотой и доступностью.

Очистка от ненужных файлов
Очистка от ненужных файлов
Файлы по категориям
Файлы по категориям
Обзор всех файлов
Обзор всех файлов
Функция обмена файлами
Функция обмена файлами

Google Files поделен на 3 основных раздела:

  • Очистка — поможет быстренько подчистить ненужные данные. Это кэш сторонних приложений, различные временные файлы, дубликаты файлов и т. п. Также функция осуществляет обзор файлов, от которых тоже можно избавиться: файлы, полученные через мессенджеры; редко используемые приложения; файлы большого размера - все это также можно быстро удалить.
  • Просмотр — файловый менеджер. Позволяет осуществлять все базовые операции с файлами (копирование, перемещение, удаление, передача, информация). Доступен обзор как по типам файлов, так и в виде файловой структуры.
  • Обмен — интересная особенность Google Files, позволяющая обмениваться файлами без интернета. Пользователь может отправлять и получать любые файлы от других пользователей приложения. Соединение и передача файлов осуществляется через общую Wi-Fi-сеть и по Bluetooth.

Остается добавить, что для работы Google Files требуется операционная система Android версии не ниже 5.0.

Скачать Google Files

БесплатноРазмер: 10 МбОС: AndroidСтабильная версия

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