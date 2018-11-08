Microsoft Launcher 5.0 — выпущена стабильная версия обновленного Android-лаунчера

Компания Microsoft выпустила стабильную версию Microsoft Launcher 5.0 — достаточно популярный лаунчер для операционной системы Android.

Ключевые изменения Microsoft Launcher 5.0 предприняты на экране «Веб-канал» (настраиваемый экран с ключевой информацией). Теперь он включает 3 вкладки: «Быстрый просмотр» (набор важных данных и быстрый доступ к функциям), «Новости» и «Временная шкала».

Временная шкала (Timeline) — самая интересная особенность Microsoft Launcher 5.0. Это та же самая временная шкала, введенная в этом году в операционную систему Windows 10. Она представляет собой наглядный лог всех основных действий пользователя и позволяет быстро вернуться к незаконченному делу. Временная шкала на мобильном устройстве синхронизируется с временной шкалой компьютера (с операционной системой Windows 10) — она будет едина для обоих устройств, что дает больший контроль за рабочим процессом. К примеру, можно поработать с документом в Microsoft Office или полазать по сайтам в браузере на компьютере и вернуться к тем же действиям на телефоне. Временная шкала отлично поддерживает различные приложения от Microsoft, а вот с программами от других разработчиков могут случиться проблемы совместимости.

Microsoft Launcher для Android Временная лента в Microsoft Launcher

Функциональность двух других составляющих веб-канала — новостной ленты и быстрого взгляда — схожи с присутствовавшими ранее функциями; изменения, произошедшие в этих функциях, не так значительны. Основные улучшения касаются интерфейса, который стал чище и более прост для восприятия.

Еще одно нововведение касается идущего в комплекте с лаунчер приложения «Семья». В него включена возможность отслеживания перемещения членов семьи по карте. Для этого потребуется выполнить синхронизацию с телефонами людей, желающими, чтобы их отслеживали. В первую очередь, новая функция позиционируется, как контроль за ребенком во время его отсутствия дома.