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Air Explorer 2.5.0 — обновление программы для работы с облачными хранилищами 08.11.2018

Air Explorer 2.5.0 — обновление программы для работы с облачными хранилищами

Вышла очередная новая версия Air Explorer — программы для работы с разными облачными хранилищами из интерфейса программы.

Air Explorer — это полезная программа, позволяющая одновременно работать к несколькими облачными хранилищами из единого интерфейса программы. На данный момент поддерживается 19 популярных файловых хранилищ, в том числе и такие как Google Drive, Яндекс.Диск, Dropbox, Microsoft OneDrive, а также поддерживает WebDav и FTP. Air Explorer дает возможность осуществлять основные операции над содержимым удаленных хранилищ. Интерфейс приложения построен по принципу файлового менеджера, что будет удобно для взаимодействия с локальным диском и облачным хранилищем. В программе есть функции планировщика, которые позволяют автоматизировать некоторые операции.

Выбор облачных сервисов
Выбор облачных сервисов

Что нового в Air Explorer 2.5.0

  • Реализована возможность передачи файлов с Mega на другие облачные сервисы.
  • Добавлена опциональная функция параллельной загрузки файлов большого размер. Это позволит повысить скорость загрузки при высокоскоростном соединении с интернетом. Новая опция доступна только при работе с облачными хранилищами Dropbox, Box, OneDrive и pCloud (только для пользователей Pro-версии).
  • Повышена скорость загрузки файлов на сервисы Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive.
  • Для сервиса Box добавлена новая настройка, которая позволяет регулировать количество параллельных закачек файлов на сервер.
  • Добавлена возможность использования нового макроса для включения в лог не только даты, но и времени операции. Ранее поддерживался только макрос , включавший лишь дату.
  • Обновлены некоторые локализации, в том числе и русская.
  • Исправлены проблемы авторизации пользователя на таких облачных сервисах как Mega, Naver и pCloud.
  • Исправлены ошибки, которые, в основном, касались соединения программы с некоторыми сервисами и передачи файлов.

Air Explorer распространяется в виде бесплатной, но немного урезанной версии и платной, полнофункциональной. Узнать о различиях можно на официальном сайте разработчика.

Скачать Air Explorer 2.5.0

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