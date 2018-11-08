Air Explorer 2.5.0 — обновление программы для работы с облачными хранилищами

Вышла очередная новая версия Air Explorer — программы для работы с разными облачными хранилищами из интерфейса программы.

Air Explorer — это полезная программа, позволяющая одновременно работать к несколькими облачными хранилищами из единого интерфейса программы. На данный момент поддерживается 19 популярных файловых хранилищ, в том числе и такие как Google Drive, Яндекс.Диск, Dropbox, Microsoft OneDrive, а также поддерживает WebDav и FTP. Air Explorer дает возможность осуществлять основные операции над содержимым удаленных хранилищ. Интерфейс приложения построен по принципу файлового менеджера, что будет удобно для взаимодействия с локальным диском и облачным хранилищем. В программе есть функции планировщика, которые позволяют автоматизировать некоторые операции.

Выбор облачных сервисов

Что нового в Air Explorer 2.5.0

Реализована возможность передачи файлов с Mega на другие облачные сервисы.

Добавлена опциональная функция параллельной загрузки файлов большого размер. Это позволит повысить скорость загрузки при высокоскоростном соединении с интернетом. Новая опция доступна только при работе с облачными хранилищами Dropbox, Box, OneDrive и pCloud (только для пользователей Pro-версии).

Повышена скорость загрузки файлов на сервисы Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive.

Для сервиса Box добавлена новая настройка, которая позволяет регулировать количество параллельных закачек файлов на сервер.

Добавлена возможность использования нового макроса для включения в лог не только даты, но и времени операции. Ранее поддерживался только макрос , включавший лишь дату.

Обновлены некоторые локализации, в том числе и русская.

Исправлены проблемы авторизации пользователя на таких облачных сервисах как Mega, Naver и pCloud.

Исправлены ошибки, которые, в основном, касались соединения программы с некоторыми сервисами и передачи файлов.

Air Explorer распространяется в виде бесплатной, но немного урезанной версии и платной, полнофункциональной. Узнать о различиях можно на официальном сайте разработчика.