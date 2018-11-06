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Opera для Android 48 — обновление с рядом полезных улучшений 06.11.2018

Opera для Android 48 — обновление с рядом полезных улучшений

Компания Opera Software выпустила новую версию своего браузера для операционной системы Android. В эту версию включена возможность блокировки уведомлений о Cookie, добавлены новые параметры запуска браузера, включена функциональность создания ярлыков функций, улучшено сохранение данных платежных карт и добавлена настройка для управления размером шрифтов на сайтах.

Блокировщик уведомлений о Cookie-файлах

Во встроенный блокировщик рекламы добавлена новая функция, которая позволяет избегать отображения на сайтах назойливых уведомлений о Cookie-файлах и принимать их автоматически. Такие уведомления теперь присутствуют на большинстве популярных зарубежных сайтов (в русскоязычном сегменте интернета встречаются значительно реже). Их появление связано с новым регламентом защиты данных, принятым в Европе (GDPR). Если такие уведомления уже замучили пользователя, он может их отключить через новую настройку, которая расположена в разделе «Блокировка рекламы» (по умолчанию отключена).

Отключения уведомления о Cookie
Отключения уведомления о Cookie

Ярлыки для функций

Добавлена возможность создания ярлыков на рабочем столе, которые будут вызывать определенную функцию браузера. Это может быть ярлык, открывающий новую вкладку, приватную вкладку, запускающий поиск или сканер QR-кода. Создать новый ярлык можно через новое меню, которое появляется при долгом нажатии на ярлык Opera.

Новые настройки размера шрифтов

Добавлена новая настройка для регулировки размера шрифта. Это пригодится в случаях, если текст на просматриваемом сайте слишком мал или слишком велик. Новая функция сочетается с автоматическим переносом не помещающегося на экране текста и их совместная работа будет полезна, к примеру, при работе с сайтами, не имеющими мобильного шаблона и шрифт которых получается слишком мал.

Настройки размера шрифта
Настройки размера шрифта

Улучшенное сохранение данных кредитных карт

Улучшена функция сохранения данных кредитных карт, которая была включена в предыдущей версии Opera для Android. Теперь появилась возможность сохранения данной кредитной карты прямо при заполнении формы покупки.

Новые параметры запуска браузера

С некоторых пор, если браузер не использовался какое-то время, то при его запуске открывается не последняя просматриваемая вкладка, а новая, пустая. В Opera 48 включена возможность выбора — открывать новую вкладку или последнюю активную.

Варианты запуска браузера
Варианты запуска браузера

Кроме того, в эту версию включено еще несколько менее заметных улучшений и исправлены ошибки.

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БесплатноРазмер: 50 МбОС: AndroidСтабильная версия

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