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Браузерная версия Skype — началось тестирование важного обновления 01.11.2018

Браузерная версия Skype — началось тестирование важного обновления

Компания Microsoft, весь последний год активно занимавшаяся обновлением клиентов сервиса, взялась за улучшение веб-клиента — началось тестирование обновления веб-версии Skype. Все желающие могут опробовать новинку уже сейчас.

Веб-версия Skype — это полноценный Скайп, который работает прямо в браузере. Это практически полнофункциональный клиент, поддерживающий все главные функции сервиса. Это отличный способ воспользоваться Скайпом без необходимости наличия полноценного клиента. Это очень удобно для разовых звонков или в случаях невозможности установки полноценного клиента (например, на общественном компьютере).

Интерфейс Skype для браузера
Интерфейс Skype для браузера

Улучшения в веб-версии Skype

Обновленная версия включает ряд новых функций. Все они хорошо знакомы пользователям сервиса и давно реализованы в классических программах и приложениях и теперь вводятся в веб-клиент. В общем, разработчик подтягивает возможности веб-версии Skype к функциональности обычных программ.

  • Обновленный, более современный интерфейс, схожий с полноценными клиентами.
  • Видеозвонки в высоком разрешении; теперь с функцией реакций.
  • Запись звонков. Поддерживается как запись звонков один на один, так и коллективных. Поддерживается запись только вызовов со Скайпа на Скайп.
  • Новая панель уведомлений с данными о произошедших событиях. Уведомит о пропущенных звонках, сообщениях в чатах и прочих событиях.
  • Добавлена галерея, содержащая файлы, которыми пользователь обменивался с собеседниками.
  • Реализован удобный поиск по определенному чату.

Для работы веб-версии Skype требуется современный браузер с поддержкой новых технологий.

Skype (веб-версия)

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