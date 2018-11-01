Браузерная версия Skype — началось тестирование важного обновления

Компания Microsoft, весь последний год активно занимавшаяся обновлением клиентов сервиса, взялась за улучшение веб-клиента — началось тестирование обновления веб-версии Skype. Все желающие могут опробовать новинку уже сейчас.

Веб-версия Skype — это полноценный Скайп, который работает прямо в браузере. Это практически полнофункциональный клиент, поддерживающий все главные функции сервиса. Это отличный способ воспользоваться Скайпом без необходимости наличия полноценного клиента. Это очень удобно для разовых звонков или в случаях невозможности установки полноценного клиента (например, на общественном компьютере).

Интерфейс Skype для браузера

Улучшения в веб-версии Skype

Обновленная версия включает ряд новых функций. Все они хорошо знакомы пользователям сервиса и давно реализованы в классических программах и приложениях и теперь вводятся в веб-клиент. В общем, разработчик подтягивает возможности веб-версии Skype к функциональности обычных программ.

Обновленный, более современный интерфейс, схожий с полноценными клиентами.

Видеозвонки в высоком разрешении; теперь с функцией реакций.

Запись звонков. Поддерживается как запись звонков один на один, так и коллективных. Поддерживается запись только вызовов со Скайпа на Скайп.

Новая панель уведомлений с данными о произошедших событиях. Уведомит о пропущенных звонках, сообщениях в чатах и прочих событиях.

Добавлена галерея, содержащая файлы, которыми пользователь обменивался с собеседниками.

Реализован удобный поиск по определенному чату.

Для работы веб-версии Skype требуется современный браузер с поддержкой новых технологий.