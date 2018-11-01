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Adblock Plus 3.4 — новый интерфейс и сокращение потребления памяти 01.11.2018

Adblock Plus 3.4 — новый интерфейс и сокращение потребления памяти

Выпущено заметное обновление Adblock Plus, популярного инструмента для блокировки отображения рекламы на сайтах. Вышли новые версии расширений для большинства популярных браузеров.

У Adblock Plus переработан интерфейс. Новое оформление гораздо более современное и смотрится намного лаконичнее в интерфейсе современных браузеров, чем прежде. Главное меню расширения получило новую заметную кнопку для включения/выключения работы блокировщика рекламы на текущем сайте. Там также отображается статистика заблокированных объектов и кнопки для блокировки элементов сайта и сообщения об ошибках. Никому ненужные кнопки социальных сетей были удалены.

Новый интерфейс Adblock Plus
Новый интерфейс Adblock Plus

Также улучшен инструмент отправки отчета о проблемах разработчикам — в него добавлен шаг для отправки скриншота иллюстрирующего проблему.

Другим важным улучшением является значительное сокращение потребления памяти. Разработчики заявляют, что Adblock Plus 3.4 потребляет на 50% меньше памяти, чем предыдущие версии. Первоначальный объем памяти снижен на 16%, базовое потребление памяти сокращено на 28% и на каждый отдельный фрейм используется примерно 660 Кб. Все это должно улучшить производительность браузера при работе с рядовыми сайтами.

Кроме вышеописанных изменений, в новой версии Adblock Plus предпринят ряд внутренних улучшений для более продуктивной работы блокировщика рекламы и исправлены ошибки.

Скачать Adblock Plus 3.4 можно в магазине расширений конкретного браузера.

Скачать Adblock Plus 3.4

БесплатноРазмер: 1 МбОС: WindowsСтабильная версия

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