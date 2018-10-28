Snap Camera 1.0 — новое приложение для наложения Snapchat-эффектов на видео

Компания Snap, прославившаяся масками в своем мессенджере SnapChat, выпустила бесплатную программу для компьютера, которая позволяет накладывать маски и эффекты на изображение при трансляциях и записи видео.

Snap Camera захватывает веб-камеру и позволяет наносить на изображение разнообразные фильтры: это забавные маски, различные эффекты и многое другое.

В первую очередь, Snap Camera адресована стримерам. Сами разработчики ориентируются на сервис Twitch с его огромной аудиторией, которая, наверняка, будет рада, если их любимый стример предстанет в забавном образе. Ведущий трансляции игры PUBG на сервисе Twitch может «примерить» каску из игры, а стример, показывающий успехи в World of Warcraft, может превратиться в темного эльфа. Или, к примеру, стрим на YouTube может быть украшен фильтром с каким-нибудь эффектом картинки для лучшего погружения в атмосферу трансляции. Разумеется, эффект будет виден всем зрителям. В общем, если у ведущего трансляции вдруг загорится голова или посыпятся искры из глаз — не стоит особо за него переживать — скорее всего, это эффекты от Snap Camera.

Интерфейс Snap Camera для просмотра эффектов

Snap Camera можно использовать не только на трансляциях, но и с другими видео-сервисами или любыми программами для записи видео. К примеру, теперь девушке не нужно приводить себя в порядок, чтобы ответить на видеозвонок в Скайпе — достаточно лишь «надеть» цифровую маску.

Программа включает неисчислимое количество масок и эффектов. Там есть как классические собачки SnapChat, так и тысячи новых, постоянно создающихся эффектов. У SnapChat огромное сообщество энтузиастов, создающих все новый и новый контент в специальном редакторе Lens Studio. А это значит, что заинтересованный пользователь найдет то, что ему надо.

Snap Camera работает в операционной системе Windows 10, поддерживает любые камеры и разнообразный софт для записи и трансляции видео: Twitch ,OBS, Google Hangouts, Skype и т. п.