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CentBrowser 3.6.8.96 — обновление альтернативного браузера с новым интерфейсом 27.10.2018

CentBrowser 3.6.8.96 — обновление альтернативного браузера с новым интерфейсом

Выпущена новая версия нечасто обновляющегося, но заслуживающего внимание браузера CentBrowser.

CentBrowser — это известный альтернативный браузер, построенный на основе проекта Chromium. Популярен среди некоторых пользователей из-за наличия очень уместных функциональных особенностей. Любительский проект, над которым работает один энтузиаст при поддержке пары близких людей. Почитайте подробности.

CentBrowser 3.6.8.96 — это крупное и важное обновление, связанное с недавним изменением дизайна Chromium и Google Chrome. В этой версии браузера используется тот же новый интерфейс, который был представлен в Google Chrome 69. То есть, теперь в CentBrowser такие же округлые вкладки (которые, впрочем можно поменять на прямоугольные), новая цветовая гамма и ряд прочих изменений интерфейса, что и у родительского проекта. Разумеется, произведены и изменения настроек браузера, которые касаются интерфейса. Там есть еще масса мелких изменений, так или иначе связанных с обновлением дизайна.

Новый интерфейс CentBrowser
Новый интерфейс CentBrowser

Другие изменения в CentBrowser 3.6.8.96:

  • Движок Chromium обновлен с версии 67.0.3396.99 до 69.0.3497.100.
  • Добавлен ползунок регулирования порога для функции супер перетаскивания (от 4-х до 19-ти).
  • Добавлена возможность создания скриншота всего экрана (ALT+I).
  • Теперь инструмент создания скриншотов поддерживает экраны с высоким DPI и работу с несколькими мониторами.
  • Теперь панель закладок может закрываться автоматически. Доступно 3 варианта настройки: всегда показывать, всегда скрывать и автоскрытие.
  • Изменен цвет стартовой страницы браузера и страницы новой вкладки на светло-серый.
  • Добавлена страница настроек ярлыков (chrome://settings/cbManageShortcuts).

Также в эту версию включена информация об условиях использования («Terms of Service») и исправлен набор ошибок.

На данный момент скачать CentBrowser может оказаться проблематично — слабые серверы разработчика перегружены и не справляются с трафиком.

Скачать CentBrowser 3.6.8.96 (64-бит)

БесплатноРазмер: 60 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать CentBrowser 3.6.8.96 (32-бит)

БесплатноРазмер: 57 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать CentBrowser 3.6.8.96 (64-бит) Portable

БесплатноРазмер: 79 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать CentBrowser 3.6.8.96 (32-бит) Portable

БесплатноРазмер: 74 МбОС: WindowsСтабильная версия

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