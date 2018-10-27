В мессенджере WhatsApp появились стикеры

В WhatsApp — мессенджере с аудиторией в миллиард пользователей, появились стикеры. Они доступны в версиях программы для мобильных платформ Android и iOS; в версии для компьютера появятся позже.

Стикеры давно присутствуют в популярнейших сервисах Instagram и Messenger, которые так же, как и WhatsApp, принадлежат компании Facebook. До WhatsApp же стикеры дошли только теперь. В программе уже содержится набор стикеров, нарисованных разработчиками и сторонними художниками, и их ассортимент будет постоянно пополняться, в том числе и сторонними стикерами.

Стикер в WhatsApp

Стикеры — это еще один способ выразить эмоции в чате, наряду со смайликами, эмодзи-иконками и гифками. Они давно прижились в большинстве популярных мессенджеров и пользуются широкой популярностью у рядовых пользователей. Это, как правило, профессионально нарисованные персонажи, которые выражают определенные эмоции пользователя. Особой популярностью пользуются откровенно трешовые, но часто остроумные наборы, основанные на мемах.

Стикеры уже доступны у части пользователей WhatsApp. Остальным придется подождать — как это заведено у разработчика, новая функциональность развертывается постепенно.