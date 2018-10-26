Advanced SystemCare 12 — крупное обновление комплекса оптимизации работы компьютера

Компания IObit, известный разработчик программ для оптимизации работы компьютера, выпустила крупное обновление программы Advanced SystemCare, своего флагманского комплекса для всесторонней оптимизации, очистки и защиты системы.

Advanced SystemCare 12 — это значительное обновление, которое включает множество улучшений в большинство функций программы. Большинство изменений коснулось функций защиты компьютера от угроз конфиденциальности, но и инструменты оптимизации и очистки получили значительную порцию улучшений. В основном, это внутренние улучшения, которые позволят лучше оптимизировать работу системы и исправить большее число проблем. В общем и целом, эта версия направлена на повышение общего качества программы.

Интерфейс Advance SystemCare 12

Что нового в Advanced SystemCare 12:

Добавлен новый инструмент «Защита конфиденциальности», который защищает пользователя от программ-вымогателей, фишинговых сайтов и прочих угроз подобного рода.

В инструмент «Анти-слежка в браузере» добавлена функция защиты отпечатка пальца, с помощью которого может производиться отслеживание пользователя в интернете.

Переработан инструмент «Защита серфинга и удаление рекламы» для блокировки большего числа майнеров криптовалют, рекламы и вредоносных сайтов.

Улучшена функция контроля над изменением домашней страницы и поисковой системы браузера.

Расширена функция «Удаление мусора» для поддержки большего количества типов удаляемых файлов, в том числе кэша иконок Windows 10, кэша Microsoft Office, логов и временных файлов браузера Google Chrome, избыточных файлов некоторых программ и старых скачанных файлов.

Расширен инструмент «Очистка конфиденциальности» для поддержки очистки всех Chromium-браузеров и данных Facebook.

Переработан инструмент «Менеджер по запуску» для сокращения времени запуска системы и поддержке удаления расширений браузера Microsoft Edge.

Переработан инструмент «Турбо ускорение» для более быстрого переключения между режимами.

Расширена база инструмента «Защитник в реальном времени» для лучшей защиты компьютера.

Улучшена оптимизация инструментом «Интернет ускоритель».

Теперь функция мониторинга производительности позволяет настроить размер своего окна и запоминает его позицию.

Расширены базы данных многих инструментов для поддержки большего количества сторонних программ.

В функцию обновления ПО добавлена поддержка новых программ.

Также в Advanced SystemCare 12 предпринято множество мелких оптимизаций и улучшений в других инструментах и функциях.

Результаты оптимизации

Как и прежде, Advanced SystemCare 12 распространяется в 2-х версиях - Free и Pro. Версия с приставкой Free распространяется бесплатно, но в ней недоступны некоторые функции. Pro-версия распространяется на коммерческой основе и включает полный функционал.