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Vivaldi 2.1 — обновление с улучшенными быстрыми командами 25.10.2018

Vivaldi 2.1 — обновление с улучшенными быстрыми командами

Компания Vivaldi Technologies выпустила обновленную версию своего браузера Vivaldi.

Vivaldi 2.1 — это совсем небольшое обновление браузера, которое расширяет функциональность инструмента «Быстрые команды» (F2). Напомню, что эта функция служит для быстрого доступа к различным функциям браузера и его данным.

В этой версии значительно расширены возможности работы с заметками через окно быстрых команд. Во-первых, добавлена возможность создания новой заметки через поисковую строку «Быстрые команды». Можно набрать текст заметки прямо в поисковой строке, после чего появится новый пункт «Создать заметку». Вторым улучшением является возможность поиска по ранее созданным заметкам. Это работает так же, как и с их созданием — после набора запроса появится меню с результатами поиска.

Работы с заметками через быстрые команды
Работы с заметками через быстрые команды

Другим улучшением, касающимся «Быстрых команд», являются новые команды для масштабирования интерфейса браузера и веб-страницы. Масштабирование работает как через набор готовых команд, так и с указанием процента масштабирования.

Масштабирование через быстрые команды
Масштабирование через быстрые команды

Еще одним улучшением Vivaldi 2.1 является включение в браузер перспективного видеокодека AV1. Также это обновление исправляет различные ошибки, обнаруженные в программе после предыдущего обновления.

Скачать Vivaldi 2.1 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 50.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 2.1 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 51.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 2.1 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 54.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Vivaldi 2.1 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 53.8 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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