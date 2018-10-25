Vivaldi 2.1 — обновление с улучшенными быстрыми командами

Компания Vivaldi Technologies выпустила обновленную версию своего браузера Vivaldi.

Vivaldi 2.1 — это совсем небольшое обновление браузера, которое расширяет функциональность инструмента «Быстрые команды» (F2). Напомню, что эта функция служит для быстрого доступа к различным функциям браузера и его данным.

В этой версии значительно расширены возможности работы с заметками через окно быстрых команд. Во-первых, добавлена возможность создания новой заметки через поисковую строку «Быстрые команды». Можно набрать текст заметки прямо в поисковой строке, после чего появится новый пункт «Создать заметку». Вторым улучшением является возможность поиска по ранее созданным заметкам. Это работает так же, как и с их созданием — после набора запроса появится меню с результатами поиска.

Работы с заметками через быстрые команды

Другим улучшением, касающимся «Быстрых команд», являются новые команды для масштабирования интерфейса браузера и веб-страницы. Масштабирование работает как через набор готовых команд, так и с указанием процента масштабирования.

Масштабирование через быстрые команды

Еще одним улучшением Vivaldi 2.1 является включение в браузер перспективного видеокодека AV1. Также это обновление исправляет различные ошибки, обнаруженные в программе после предыдущего обновления.