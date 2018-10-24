Messenger 4 — крупное обновление мессенджера от Facebook

Компания Facebook объявляет о выпуске нового и значительно обновленного Messenger, приложения с аудиторией в миллиард пользователей. Новинка уже доступна некоторой части пользователей мобильных операционных систем Android и iOS.

Главным изменением новой версии Messenger является значительное упрощение дизайна приложения. Разработчики хотели улучшить общее юзабилити приложения за счет удаления ненужных элементов и сосредоточить внимание пользователей на часто используемых функциях. Если раньше нижняя панель включала 5 вкладок, то теперь их всего 3 (чаты, список пользователей и вкладка с дополнительными функциями). Популярные функции перераспределены между новыми меню, а редко используемые или ненужные большинству пользователей, просто-напросто, убраны в дополнительный раздел. Верхняя панель также избавлена от лишних элементов и на нее перенесена кнопка доступа к камере. Упрощение коснулось и экрана чата, интерфейс которого стал чище.

Новый интерфейс Messenger

Другим нововведением Messenger 4 являются градиенты — новый способ самовыражения, который предлагается использовать наряду с эмодзи, гифками и стикерами. Пользователь может добавить цветовой градиент для любого сообщения и это должно отразить его настроение. Новинка обязательно понравится тинэйджерам и позволит им еще лучше делиться своими эмоциями.

Градиенты cсообщений в чате

И хотя большинство пользователей не получили даже это обновление, разработчики уже анонсируют следующее, в котором обещаны дополнительные функции и темный режим интерфейса, о котором давно просили многие пользователи программы.

Будьте внимательны! Новый Messenger от Facebook выпущен сегодня и распространяется путем развертывания, которое будет происходить постепенно в течение ближайших недель. Обновление произойдет без всякого участия пользователя. Заинтересованные пользователи должны подождать.