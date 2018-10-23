ESET 12 — выпущена обновленная линейка антивирусных программ

Компания ESET выпустила обновление своей антивирусной линейки для домашних пользователей. Доступны новые версии ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security и ESET Smart Security Premium.

Не смотря на значительную смену номера версии и формирование новой ветки разработки, внешних изменений совсем немного. Подробная информация о внутренних улучшениях и вовсе не опубликована.

Интерфейс антивируса от ESET

Что нового в ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security и ESET Smart Security Premium:

Предприняты внутренние улучшения. В частности отмечается UEFI-сканер.

Добавлена реферальная программа. Она реализована прямо в интерфейсе антивируса. Предлагается рекомендовать знакомым продукты ESET, за что разработчик будет поощрять бесплатным обслуживанием, то есть, лицензией на определенное время использования антивируса. Если кто-то скачает антивирус по реферальной ссылке, то пользователь получит месяц бесплатного обслуживания. Можно пригласить до 6-ти человек.

Улучшен инструмент «Отчет о безопасности». Эта функция предоставляет статистические данные о защите компьютера, а также данные о глобальных вирусных угрозах, обновляемые в реальном времени. Кроме того, там присутствует раздел с рекомендациями для быстрой активации отключенных функций.

Предприняты улучшения в менеджере лицензий. Эта функция позволяет управлять всеми лицензиями пользователя: активировать и деактивировать лицензии, привязывать лицензии к определенным устройствам, продлять их срок действия и т. п.

Обновленная линейка состоит из 3-х продуктов: ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security и ESET Smart Security Premium. Различия между версиями можно узнать на сайте разработчика.