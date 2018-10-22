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Firefox 63 — обновление с улучшенной функцией блокировки трекеров 22.10.2018

Firefox 63 — обновление с улучшенной функцией блокировки трекеров

Mozilla выпустила финальную версию браузера Firefox 63; завтра будет опубликован официальный анонс на сайте разработчика. Это обновление включает несколько функциональных улучшений, среди которых особо выделяется обновленный блокировщик трекеров.

Mozilla продолжает вести бой с таким явлением, как отслеживание пользователя в интернете. Это когда различные сайты, сервисы и прочие интернет-службы используют специальные механизмы, которые собирают информацию о пользователе и его перемещениях в интернете. Полученные данные используются как в целях отображения более релевантной рекламы, так и для навязывания различного рода услуг. А еще они могут замедлять загрузку веб-страниц. Компании Mozilla и большинству пользователей это не нравится.

Новый раздел настроек Блокировка содержимого
Новый раздел настроек Блокировка содержимого

В Firefox 63 доработана и расширена функциональность блокировки трекеров. Усовершенствован соответствующий подраздел настроек, который теперь включает дополнительные опции для блокировки Cookie-файлов. Можно блокировать все Cookie, только Cookie от трекеров или не блокировать вовсе. Кроме того, раздел настроек, содержащий эти опции, переименован в «Блокировка содержимого» и для важности вынесен в самый верх страницы раздела «Приватность и защита».

Также расширено информационное меню иконки щит адресной строки, предоставляющее данные о заблокированных ресурсах на просматриваемом сайте.

Расширенное меню с информацией о заблокированном контенте
Расширенное меню с информацией о заблокированном контенте

В следующих версиях Firefox будут предприняты усовершенствования функциональности блокировки нежелательного контента.

Другие улучшения в Firefox 63

  • Добавлена возможность перехода по открытым вкладкам в режиме отображения миниатюр с учетом очередности их использования. Для новых пользователей особенность включена по умолчанию; старые пользователи должны активировать новое поведение через настройки («Настройки» > «Основные» > «Вкладки»).
  • Теперь Firefox предупреждает о наличии открытых вкладок и окон при выходе из браузера через пункт главного меню.
  • Теперь любая тема оформления Firefox правильно отображается, учитывая темный и светлый режимы цвета операционной системы.
  • Из настроек удалена опция полного отключения проверки обновлений (возможность проверки обновлений без автоматической установки присутствует, как и прежде). В качестве замены разработчики рекомендуют использовать политику DisableAppUpdate.
  • Теперь WebExtensions работают в отдельном процессе в версии для операционной системы GNU/Linux.

Улучшения для разработчиков в Firefox 63

Как обычно, предпринят ряд мер для разработчиков: улучшена поддержка веб-технологий и предприняты различные улучшения в инструментах веб-разработки. Познакомиться с подробностями можно на официальном ресурсе разработчика (на русском языке).

Другие изменения, предпринятые в Firefox 63, не касаются пользователей Windows и GNU/Linux и присутствуют только в версии для операционной системы macOS. Это, в основном, улучшения, направленные на повышение производительности и стабильности.

Скачать Firefox 63 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 35.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 63 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 37.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 63 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 63 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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