Обновление Яндекс.Браузера с рядом заметных улучшений

Команда разработки Яндекс.Браузера развернула крупное обновление своего браузера.

Новая функциональность развертывается в эти дни для всех пользователей Яндекс.Браузера версии 18.9.0 или новее. Напомню, что многие функции появляются в браузере не после очередного обновления и фактического наличия функций в коде, а спустя какое-то время путем удаленного включения.

Большинство улучшений развернутых в этом обновлении тестировались еще в летних бета-версиях и стали доступны большинству рядовых пользователей только теперь. Знайте еще и то, что для некоторой части аудитории браузера отдельные функции могут оказаться не в новинку — для них они могли быть развернуты ранее, но основная часть получит большинство из этих нововведений только теперь. Ниже перечислены самые заметные и интересные улучшения.

Улучшения экрана «Табло»

Папки — главное нововведение. Теперь на экран «Табло» можно добавлять не только отдельные сайты, но и формировать целые папки, содержащие набор сайтов. Для создания нового элемента достаточно перетащить один сайт на другой, в результате чего получится папка.

Функциональность папок

Другое изменение касается настройки масштабирования «Табло» под размер экрана. Теперь размер «Табло» может просчитываться как автоматически браузером, так и может быть установлен пользователем в значениях «Нормальный» и «Увеличенный».

Также там предпринято множество мелких улучшений, таких как обновленная анимация, перемещение некоторых элементов на другие места или возможность добавить новый сайт кликом по пустому элементу.

Улучшения главной панели браузера

В главное меню Яндекс.Браузера добавлено новое меню с информацией о синхронизированных данных. Оно содержит аватар пользователя, основную информацию о синхронизированных данных и ссылку для перехода к настройкам. Также немного изменено оформление самого меню.

Новый раздел меню с информацией о синхронизации Новый индикатор загрузки файлов

Реализован новый индикатор загрузки файлов. Новый индикатор имеет две особенности: отображение процесса загрузки по круговой схеме и счетчик загруженных, но еще не просмотренных файлов.

Автоматический режим функции выноса видео

Функция открепления окошка с видео появилась недавно и, по словам разработчиков, пользуется популярностью. Она позволяет выносить компактное окошко с видео за пределы окна браузера и просматривать ролик, занимаясь прочими делами. Последнее обновление добавляет автоматическую функциональность. То есть, если пользователь, просматривающий видео на Youtube, переключится на другую вкладку, то окошко с видео автоматически появится в углу экрана. Это совсем небольшая, но приятная мелочь, которую, впрочем, всегда можно отключить.

Функция автоматического выноса видео

Интересно, что это работает только с видеороликами, которые пользователь запустил самостоятельно и в которых есть звуковое сопровождение. Это значит, что автоматический вынос видео не сработает на рекламных роликах и подобном, не очень интересном для пользователя контенте.

Еще раз отмечу, что нововведения развертываются автоматически у пользователей Яндекс.Браузера версии 18.9.0 или новее.