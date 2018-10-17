Adobe готовится выпустить полноценный Photoshop для iPad

Компания Adobe объявляет о скором выпуске своего графического редактора Adobe Photoshop для планшетов iPad. Ого!

Сразу нужно оговориться, что это абсолютно полноценная версия графического редактора. Это не урезанная редакция и не сопутствующее приложение, как можно было бы ожидать. Adobe Photoshop для iPad основан на той же кодовой базе, что и настольная версия, и включает все те же функции и возможности: полная поддержка PSD, слои, фильтры, маски, кисти, разнообразные инструменты и настройки. Никакой разницы между результатами работы.

Интерфейс Photoshop на iPad

Как говорят разработчики: «Это не Photoshop для iPad, а Photoshop на iPad». В общем, это не какое-нибудь приложение для игры с фотками, а полноценный графический редактор для серьезных профессионалов.

Идеальным вариантом будет совместное использование приложения на компьютере и планшете. К примеру, пользователь может начать работать с изображением на компьютере и продолжить уже на iPad, синхронизировав проект через облачный сервис. Конечно, можно работать с Photoshop на iPad и полностью самостоятельно, никак не завися от настольной версии.

Основные отличия от настольной версии касаются интерфейса, который был оптимизирован под сенсорный ввод. Это все тот же привычный интерфейс с некоторыми оптимизациями под экран планшета.

Релиз запланирован на 2019 год.