Google Chrome 70 — обновление с улучшенным меню авторизации

Компания Google выпустила новую стабильную версию своего браузера Google Chrome для настольных компьютеров.

В Google Chrome 70 разработчики взялись за доработку меню авторизованного пользователя, доступное через иконку в правом верхнем углу главной панели браузера. Они хотят более явно отобразить то, что вход в браузер и функция синхронизации — не одно и то же, а авторизация через аккаунт еще не означает синхронизацию данных, ведь она может быть отключена. Нововведения этого выпуска должны более четко давать понять пользователю включена синхронизация или нет. Для этого рядом с кнопкой «Начать синхронизацию» добавлена новая кнопка, служащая для выхода из учетной записи. Она отображается в том случае, если пользователь авторизован, однако синхронизация отключена. Кроме того, кнопка «Вход», отображаемая не авторизованным пользователям, заменена на «Включить синхронизацию».

Несколько положений кнопки включения синхронизации

Другим изменением по этой части является новая настройка поведения процесса автоматической авторизации в браузере. Напомню, что некоторое время назад в программу была включена возможность автоматической авторизации в барузере при авторизации на любом из сервисов Google. Новая настройка позволяет отключить эту функцию.

Возможность отключения автоматической авторизации

Еще одно изменение этого выпуска касается очистки Cookie-файлов. Если раньше функция не затрагивала Cookie-файлы, оставленные сервисами Google, то теперь удаляет все под чистую.

Прочие изменения Google Chrome 70 касаются внутреннего устройства браузера. Это пара десятков изменений в различных API и множество усовершенствований для лучшей поддержки новейших веб-технологий.