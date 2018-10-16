Winamp 6 — возвращение легендарного аудиоплеера в следующем году

Компания Radionomy, нынешний владелец аудиоплеера Winamp, планирует выпустить Winamp 6 в 2019 году. Об этом разработчики рассказали на страницах уважаемого издания TechCrunch.

Winamp 6 — полностью новый аудиоплеер, ключевой особенностью которого станет поддержка различных онлайновых сервисов. Задачей нового плеера является предоставление пользователю возможности прослушивания музыки и прочего контента из самых разных мест в одном плеере. Разработчики думают, что пользователю приходится постоянно переключаться между клиентами различных сервисов (Google Music, Spotify и прочие), что совсем неудобно. Они планируют создать приложение, обеспечивающее единый интерфейс для доступа к музыкальным сервисам, подкастам, трансляциям, облачным сервисам и, конечно же, локальной коллекции.

Важно знать, что на данный момент планируется выпуск Winamp 6 для Android и iOS. Перспектива выпуска версии для компьютера пока не ясна и явно не приоритетна.

Также пока не ясно, какие именно интернет-сервисы будут поддерживаться, но разработчики уверяют, что это не является проблемой и спектр доступных сервисов должен быть, как минимум, удовлетварительным.

В общем, это совершенно новый продукт со старым именем, который, впрочем, по заявлениям разработчика, должен сохранить «наследие Winamp» (формулировка авторов). Не смотря на годы бездействия, прошедшие с момента покупки плеера компанией Radionomy, программа сохранила огромнейшую аудиторию, которая все еще пользуется старым плеером. По этой причине разработчики справедливо надеятся на массу пользователей прямо на старте.

Официальное обновление Winamp 5

Интересной сопутствующей новостью стало неожиданное упоминание разработчиков о выпуске официального обновления старенького Winamp 5. Они обратили внимание на ажиотаж, возникший после недавней утечки тестовой-версии Winamp 5.8, и задумали выпустить обновленную версию официально. Это будет совсем небольшое обновление, аналогичное утекшей версии, призванное исправить проблемы совместимости с операционной системой Windows 10. Оно выйдет уже 18 октября.