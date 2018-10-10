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Air Explorer 2.4.0 — с улучшенной поддержкой Microsoft OneDrive 10.10.2018

Air Explorer 2.4.0 — с улучшенной поддержкой Microsoft OneDrive

Вышла новая версия программы Air Explorer, популярного инструмента для работы с облачными хранилищами.

Air Explorer позволяет одновременно подключаться к нескольким облачным хранилищам из единого интерфейса программы и считается самым популярным инструментом в своем роде. Программа дает возможность осуществлять основные операции над содержимым удаленных хранилищ. Интерфейс приложения построен по принципу файлового менеджера и обеспечивает удобное взаимодействие пользователя с несколькими облачными хранилищами. В программе есть функции планировщика, которые позволяют автоматизировать копирование файлов туда-сюда и синхронизировать файловое хозяйство пользователя.

Выбор облачных хранилищ в Air Explorer
Выбор облачных хранилищ в Air Explorer

Air Explorer поддерживает 19 популярных файловых хранилищ, в том числе и такие как Google Drive, Яндекс.Диск, Dropbox, Microsoft OneDrive, MEGA, а также поддерживает WebDav и FTP. В общем, если у пользователя много аккаунтов в разных облачных сервисах, то Air Explorer может здорово облегчить жизнь.

Главное окно Air Explorer
Главное окно Air Explorer

Что нового в Air Explorer 2.4.0:

  • Главные улучшения этого выпуска касаются поддержки облачного сервиса Microsoft OneDrive. Добавлены следующие новые возможности: сверка хэша файлов, поддержка истории файлов, поддержка функциональности общей папки, загрузка файлов в общие папки. Также произошел переход на новый API, повышена скорость работы и улучшена поддержка OneDrive for Business.
  • В планировщик добавлена возможность создать задание для копирования локальных файлов между локальными директориями (или в сетевые директории).
  • Добавлен новый пункт меню для открытия в браузере файлов, расположенных на сервисе Box.
  • В окно свойств файла добавлена информация о хэше.
  • В свойства файла добавлено новое контекстное меню для копирования информации о файле.
  • Добавлена возможность создания HTML-отчетов (со статистикой и ошибками) после каждого сеанса синхронизации. Также такой отчет может быть создан через задачу в планировщике и при запуске сеанса синхронизации из командной строки.
  • В планировщик добавлена возможность создавать отчет о сеансе синхронизации.
  • Улучшена работа с командной строкой. В том числе, теперь команды возвращают код выхода для уведомления о произошедших событиях.
  • Исправлены ошибки.

Как и прежде, программа распространяется как в бесплатной, функционально ограниченной версии, так и платной, с массой дополнительных улучшений. Узнать о различиях между версиями можно на официальном сайте разработчика.

Скачать Air Explorer 2.4.0

БесплатноРазмер: 402 КбОС: WindowsСтабильная версия

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