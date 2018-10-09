Caramba Switcher — новая программа для авто-переключения раскладки клавиатуры

Caramba Switcher — новая программа для автоматического переключения раскладки клавиатуры, разрабатываемая автором легендарного Punto Switcher. На данный момент проект находится в стадии бета-тестирования.

Автоматическое переключение раскладки клавиатуры — очень полезная функция. Всякий пользователь может случайно набрать текст в неправильной раскладке и получить бессмыслицу «ЫЭЗ.кш gejvb» вместо разумного «SLO.ru рулит». Умная программа следит, чтобы такого не происходило и, видя несоответствие, переключает раскладку, исправляя весь неправильно набранный текст. Говорят, что автоматическое переключение раскладки может сэкономить 5 минут рабочего времени в сутки. Не так уж и много. А вот сотни нервных клеток, которые удастся сберечь, избежав чувства досады после ввода пары предложений в неправильной раскладке, кажется более весомым аргументом.

Единственное окно Caramba Switcher

Caramba Switcher — это, по сути, новый Punto Switcher. Все помнят старый добрый переключатель раскладки клавиатуры, широко популярный с незапамятных времен. Так вот Caramba Switcher — это проект того же автора. Разработчик долгие годы занимался развитием Punto самостоятельно и в составе компании Яндекс, которая приобрела права на программу. Сейчас же, из-за отсутствия желания Яндекса активно работать над Punto, автор создал полностью новый проект.

Это полностью новая программа. Ключевым отличием от предыдущего проекта является абсолютная простота Caramba Switcher и полное отсутствие настроек — она просто работает и все. Единственная настройка, доступная пользователю, это включение и выключение функции автоматического переключения. Предлагается 2 способа взаимодействия: автоматическое исправление неправильной раскладки или ручное. Ручной режим работает через двойное нажатие горячей клавиши «Shift», которая волшебным образом поменяет раскладку последнего напечатанного слова или всего выделенного текста.

Caramba Switcher самообучается на практических примерах во время работы и подстраивается под привычки пользователя. Если программа не знает каких-то особенных слов, при наборе которых не нужно менять раскладку, то она выучит их в процессе работы. Другим преимуществом Caramba Switcher является поддержка не только связки языков русский/английский, но и русский/немецкий. Предполагается, что в будущем может быть реализована поддержка и других языков.

Caramba Switcher Lab — специальная версия для энтузиастов

А еще разработчики просят помощи у активных пользователей, которые заинтересованы в успехе проекта. Для этого они выпустили специальную версию с приставкой Lab, которая будет отсылать разработчикам используемые пользователем исключения (обычная версия ничего никуда не отсылает). Это поможет программе стать еще умнее и меньше ошибаться.