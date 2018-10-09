Мессенджер Squirrel переименован в Yahoo Together и открыт для всех желающих

Интернет-гигант Yahoo, некоторое время тестировавший свой новый мессенджер и дававший доступ к программе только энтузиастам, открыла доступ всем желающим. А ещё переименовала свой сервис — был Yahoo Squirrel (белочка — бывший логотип и маскот мессенджера, использовавшийся на этапе тестирования), а стал Yahoo Together (переводится как «вместе»).

Yahoo Together позиционируется как чат для семьи или группы друзей. Новинка представляет собой систему тематических чатов для удобного общения по определенной теме. Это не очередной мессенджер, рассчитывающий на объединение всех пользователей на свете, а небольшое приложение для создания закрытых групп с доступом по приглашениям. Любой пользователь может создать свой чат и пригласить в него друзей или присоединиться к уже существующему чату, если его туда пригласили.

Доступ к чатам в Yahoo Together Чат в Yahoo Together

В общем, это нишевый мессенджер, который не может претендовать на широкую аудиторию и, по правде говоря, вряд ли пригодится пользователям Telegram, WhatsApp или Viber, широкий функционал которых перекрывает, в том числе, и возможности Yahoo Together.

Сам чат прост, но поддерживает все базовые функции: обмен текстовыми сообщениями, предпросмотр изображений в чате, отправка любых файлов и т. п. Среди дополнительных удобств выделяется система группировки сообщений по темам, упоминаний о событиях, реакции на сообщения других пользователей и уведомления об упоминании пользователя в чате. Конечно же, там есть всяческие стикеры, гифки и подобные способы выражения эмоций. Звонки не предусмотрены.

Остается добавить, что регистрация в сервисе происходит через телефонный номер. На данный момент доступны клиенты Yahoo Together для мобильных платформ (Android и iOS); клиентов для настольных компьютеров пока нет.