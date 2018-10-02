Firefox Focus 7.0 — с движком GeckoView, обновленным интерфейсом и парой мелочей

Компания Mozilla выпустила заметное обновление для Android-версии своего мобильного браузера Firefox Focus.

Firefox Focus — это упрощенный браузер с ограниченным набором функций, нацеленный на обеспечение конфиденциальности пользователя (в основном это выражается отсутствием сохранения любых данных, блокировкой рекламы и трекеров, отслеживающих поведение пользователя). Большинство людей использует программу, как дополнительный браузер для открытия ссылок из социальных сетей и прочих мест с потенциально небезопасным контентом, ведь Focus ничего не сохраняет и почти не отслеживается.

Интерфейс Firefox Focus

Важным изменением Firefox Focus 7.0 является переход браузера на движок GeckoView. Ранее в браузере функционировал базовый Android WebView, использование которого ускорило первоначальную разработку Firefox Focus, однако ограничило функционал. По словам разработчиков, новый движок пока не дает видимых преимуществ, однако является важным заделом на будущее и дает возможности для реализации новых функций обеспечения конфиденциальности.

Другим заметным улучшением этой версии является обновленный интерфейс. В этой версии оптимизировано оформление приложения под новый Android Pie с полной поддержкой особенностей обновленной операционной системы. Новые иконки, настраиваемая адресная строка и упрощенные настройки.

Также в эту версию включена пара функциональных улучшений. Во-первых, в браузер добавлены предложения запросов при поиске (по умолчанию данная функция отключена). Во-вторых, на главный экран Firefox Focus добавлены советы по работе с браузером, которые помогут познакомиться с возможностями приложения.