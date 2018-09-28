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Telegram Desktop 1.4.0 — обновление настольной версии с новыми настройками 28.09.2018

Telegram Desktop 1.4.0 — обновление настольной версии с новыми настройками

Выпущена новая версия клиента сервиса Telegram для компьютера (Windows и GNU/Linux). Это довольно интересное обновление, включающее ряд заметных изменений.

В этой версии Telegram переработан внешний вид настроек программы. Новые настройки выглядят примерно так же, как и в мобильном приложении, и большинству пользователей будут привычны и даже более удобны. А еще они выглядят более современно и симпатично.

Новый внешний вид настроек Telegram
Новый внешний вид настроек Telegram
Обновленный выбор темы оформления
Обновленный выбор темы оформления

Другим заметным улучшением является новый способ выбора темы оформления программы, который стал более функциональным и предлагает наглядный выбор. Также стоит отметить, что теперь на борту программы 4 предустановленные темы оформления (2-е темные и 2-е светлые), а не просто дневной и ночной режимы.

Кроме измененного внешнего вида настроек расширен и их ассортимент. В программу добавлена возможность установки лимита размера хранимого кэша, включена настройка P2P-звонков, добавлена опция отключения анимации интерфейса для работы на старых компьютерах. Еще одной небольшой новой опцией является возможность получения обновлений до последней Beta-версии пользователями стабильной версии программы.

Скачать Telegram 1.4.0 для Windows

БесплатноРазмер: 20.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Telegram 1.4.0 для Windows (Portable)

БесплатноРазмер: 22.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Telegram 1.4.0 для GNU/Linux (32-бит)

БесплатноРазмер: 29.5 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Telegram 1.4.0 для GNU/Linux (64-бит)

БесплатноРазмер: 28.6 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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