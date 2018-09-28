Telegram Desktop 1.4.0 — обновление настольной версии с новыми настройками

Выпущена новая версия клиента сервиса Telegram для компьютера (Windows и GNU/Linux). Это довольно интересное обновление, включающее ряд заметных изменений.

В этой версии Telegram переработан внешний вид настроек программы. Новые настройки выглядят примерно так же, как и в мобильном приложении, и большинству пользователей будут привычны и даже более удобны. А еще они выглядят более современно и симпатично.

Новый внешний вид настроек Telegram Обновленный выбор темы оформления

Другим заметным улучшением является новый способ выбора темы оформления программы, который стал более функциональным и предлагает наглядный выбор. Также стоит отметить, что теперь на борту программы 4 предустановленные темы оформления (2-е темные и 2-е светлые), а не просто дневной и ночной режимы.

Кроме измененного внешнего вида настроек расширен и их ассортимент. В программу добавлена возможность установки лимита размера хранимого кэша, включена настройка P2P-звонков, добавлена опция отключения анимации интерфейса для работы на старых компьютерах. Еще одной небольшой новой опцией является возможность получения обновлений до последней Beta-версии пользователями стабильной версии программы.