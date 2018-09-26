Vivaldi 2.0 — новая версия с функцией синхронизации и рядом улучшений

Состоялся выпуск важного обновления Vivaldi — альтернативного браузера от профессиональной команды разработчиков, славящегося очень широкими настройками и массой мелких удобств.

Пользователи заметили, что давненько не было обновлений стабильной ветки разработки. И верно, со времен предыдущего крупного обновления прошло ровно 5 месяцев. Это не свойственно Vivaldi, ведь разработчики стремились выпускать новые версии своего браузера каждый месяц. Этот выпуск все оправдывает, ведь в него включена долгожданная функция синхронизации, о которой давно мечтала аудитория программы и отсутствие которой затрудняло приток новых пользователей. Разработчики позиционирует это обновление как своеобразный рубеж. Полторы тысячи функциональных улучшений со времен первого выпуска, о которых заявляют создатели браузера, звучит очень веско.

Приветственный экран в Vivaldi 2.0

Кроме того, в новую версию включен целый набор типичных улучшений, которые не очень-то заметны, но именно из них и состоит отлично настраиваемый Vivaldi. В этой версии немного обновлен интерфейс, предприняты очередные улучшения для работы с вкладками, доработано поведение боковой панели и реализовано еще несколько небольших мелочей.

Синхронизация

Синхронизация — главное нововведение Vivaldi 2.0. Это самая долгожданная функция, которую запрашивали пользователи еще с самых первых версий программы. Теперь пользователю доступна синхронизация всех данных между разными компьютерами. Поддерживается синхронизация закладок, сайтов с «Экспресс-панели», паролей, данных автоматического заполнения, истории посещений, дополнений и заметок. В общем, теперь браузер и его данные будут одинаковыми на всех компьютерах пользователя. Для полного счастья осталось дождаться версий Vivaldi для Android и iOS, но это проект совсем отдаленного будущего.

Синхронизация в Vivaldi 2.0

Помимо прочего, разработчики отмечают большие планы, связанные с синхронизацией и обещают дальнейшее совершенствование этой функции.

Обновленный интерфейс

В этом обновлении немного освежили интерфейс. Изменена базовая тема оформления браузера, а также расширены настройки управления темами. Кроме того, добавлен новый приветственный экран, который увидит пользователь после установки или обновления браузера.

Улучшения для работы с вкладками

Ни одно крупное обновление Vivaldi не обходится без очередной порции улучшений, касающихся вкладок. В эту версию добавлена возможность изменения размера окна вкладки при работе с группой вкладок в режиме параллельного просмотра (это, когда выбранные вкладки отображаются параллельно на одном экране). Это осуществляется простой регулировкой границ, а измененный макет сохранится даже после перезапуска браузера. Также теперь новые вкладки, созданные из сгруппированного стека, появляются в той же группе.

Изменение размера вкладок в режиме параллельного просмотра

Другим улучшением является новый вертикальный режим визуального переключения вкладок, удобный для поиска нужного, в море открытых сайтов. Теперь перечень открытых вкладок, вызываемый через «CTRL+TAB», может выглядеть не только горизонтальным набором эскизов, но и списком. Это может быть удобно при очень большом количестве открытых сайтов. По умолчанию новое поведение отключено и включается через «Настройки» > «Вкладки» > «Переключение вкладок» > «Визуальное переключение» > «Вертикальный список».

Список в визуальном переключении вкладок

Еще одним небольшим, но полезным нововведением Vivaldi 2.0 является новая настройка, отвечающая за минимальную ширину активной вкладки. Допустимый диапазон от 30-ти до 180-ти пикселей. Настройка доступна через «Настройки» > «Вкладки» > «Отображение вкладки».

Улучшения для боковой панели

В Vivaldi 2.0 немного улучшена боковая панель браузера. Она представляет собой выезжающий элемент и служит для быстрого доступа к часто используемым функциям браузера, интернет-сервисам и простым сайтам. К примеру, на нее можно поместить иконку для быстрого доступа к твиттеру или чату какого-нибудь мессенджера.

В эту версию добавлено новое поведение боковой панели. Если раньше, при обращении к содержащимся на ней функциям, панель выезжала и уменьшала окно просматриваемого сайта, то новая настройка позволяет размещать выехавший элемент панели поверх основного окна браузера. Кроме того, теперь панель может быть автоматически скрыта, как только пользователь уберет от нее курсор мыши. Настраивается через «Настройки» > «Боковая панель» > «Настройки панели» > «Плавающая панель».

Плавающая боковая панель и предложения при добавлении новой панели

Другим улучшением, которое касается боковой панели, является обновленный виджет добавления нового элемента. Теперь он включает предложения, основанные на истории посещений, и помогает быстро добавить один из предлагаемых элементов.

В общем, Vivaldi 2.0 является довольно интересным обновлением, которое обязательно понравится всем старым пользователям и, наверняка, привлечет новых.