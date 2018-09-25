Opera 56 — очередное обновление популярного браузера

Выпущена очередная версия популярного браузера Opera.

Как это заведено у разработчиков Opera, новая версия предлагает целый набор разноплановых улучшений. В общем и целом, это обновление не содержит ничего выдающегося и призвано улучшить пользовательский опыт, через ряд небольших усовершенствований рядовых функций.

Заметным улучшением Opera 56 является новый регулятор громкости звука, добавленный в функцию всплывающего окна с видео. Напомню, что эта функция позволяет открепить окно с видео (например, на Youtube) и поместить его в произвольном месте экрана, где оно будет отображаться поверх всех окон и его удобно посматривать во время работы. Вот в набор органов управления воспроизведением видео в этом окошке и включен дополнительный орган управления, отвечающий за звук.

Новый регулятор громкости во всплывающем окне с видео

Другим небольшим улучшением является новый элемент управления уровнем масштабирования, который теперь доступен в адресной строке. Активен только если уровень масштабирования не равен 100%.

Новый индикатор масштабирования страницы

Интересным моментом Opera 56 является возможность отключить отображение рекламных предложений на «Экспресс-панеле» и в закладках. Соответствующая опция добавлена в настройки браузера. Разработчики говорят, что они изредка показывают спонсорские материалы в этих разделах и просят пользователей не спешить отключать отображение подобного содержания, ведь деньги с этого мероприятия идут на зарплату программистам, которые создают хороший браузер. В общем, у пользователей есть выбор.

И еще несколько мелочей: