Opera 56 — очередное обновление популярного браузера

Выпущена очередная версия популярного браузера Opera.
Как это заведено у разработчиков Opera, новая версия предлагает целый набор разноплановых улучшений. В общем и целом, это обновление не содержит ничего выдающегося и призвано улучшить пользовательский опыт, через ряд небольших усовершенствований рядовых функций.
Заметным улучшением Opera 56 является новый регулятор громкости звука, добавленный в функцию всплывающего окна с видео. Напомню, что эта функция позволяет открепить окно с видео (например, на Youtube) и поместить его в произвольном месте экрана, где оно будет отображаться поверх всех окон и его удобно посматривать во время работы. Вот в набор органов управления воспроизведением видео в этом окошке и включен дополнительный орган управления, отвечающий за звук.
Другим небольшим улучшением является новый элемент управления уровнем масштабирования, который теперь доступен в адресной строке. Активен только если уровень масштабирования не равен 100%.
Интересным моментом Opera 56 является возможность отключить отображение рекламных предложений на «Экспресс-панеле» и в закладках. Соответствующая опция добавлена в настройки браузера. Разработчики говорят, что они изредка показывают спонсорские материалы в этих разделах и просят пользователей не спешить отключать отображение подобного содержания, ведь деньги с этого мероприятия идут на зарплату программистам, которые создают хороший браузер. В общем, у пользователей есть выбор.
И еще несколько мелочей:
- Добавлена настройка для отключения функции быстрого перехода к верху страницы нажатием на активную вкладку.
- Незначительно изменены категории настроек браузера для более внятного позиционирования разделов с теми или иными настройками.
- Упрощена отправка отчета об ошибках. В раздел «Справка» меню «O» добавлен пункт «Сообщить о проблеме» для быстрой отправки отчетности.
- Переработана служебная страница «О программе».