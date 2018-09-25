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Opera 56 — очередное обновление популярного браузера 25.09.2018

Opera 56 — очередное обновление популярного браузера

Выпущена очередная версия популярного браузера Opera.

Как это заведено у разработчиков Opera, новая версия предлагает целый набор разноплановых улучшений. В общем и целом, это обновление не содержит ничего выдающегося и призвано улучшить пользовательский опыт, через ряд небольших усовершенствований рядовых функций.

Заметным улучшением Opera 56 является новый регулятор громкости звука, добавленный в функцию всплывающего окна с видео. Напомню, что эта функция позволяет открепить окно с видео (например, на Youtube) и поместить его в произвольном месте экрана, где оно будет отображаться поверх всех окон и его удобно посматривать во время работы. Вот в набор органов управления воспроизведением видео в этом окошке и включен дополнительный орган управления, отвечающий за звук.

Новый регулятор громкости во всплывающем окне с видео
Новый регулятор громкости во всплывающем окне с видео

Другим небольшим улучшением является новый элемент управления уровнем масштабирования, который теперь доступен в адресной строке. Активен только если уровень масштабирования не равен 100%.

Новый индикатор масштабирования страницы
Новый индикатор масштабирования страницы

Интересным моментом Opera 56 является возможность отключить отображение рекламных предложений на «Экспресс-панеле» и в закладках. Соответствующая опция добавлена в настройки браузера. Разработчики говорят, что они изредка показывают спонсорские материалы в этих разделах и просят пользователей не спешить отключать отображение подобного содержания, ведь деньги с этого мероприятия идут на зарплату программистам, которые создают хороший браузер. В общем, у пользователей есть выбор.

И еще несколько мелочей:

  • Добавлена настройка для отключения функции быстрого перехода к верху страницы нажатием на активную вкладку.
  • Незначительно изменены категории настроек браузера для более внятного позиционирования разделов с теми или иными настройками.
  • Упрощена отправка отчета об ошибках. В раздел «Справка» меню «O» добавлен пункт «Сообщить о проблеме» для быстрой отправки отчетности.
  • Переработана служебная страница «О программе».

Скачать Opera 56 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 43.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 56 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер:45.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 56 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 47 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Opera 56 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 48 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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