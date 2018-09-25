VMWare Workstation 15 — очень крупное обновление системы виртуализации

Компания VMware празднует 20-летний юбилей и выпускает VMware Workstation 15 Pro и VMware Workstation 15 Player — новые версии своих программ для создания виртуальных систем и работы с ними. Как обычно, обновленные версии доступны для операционных систем Windows и GNU/Linux.

Разработчики отмечают этот выпуск как один из самых крупных за все время существования продукта. У программы обновлен интерфейс, реализована поддержка высокого разрешения интерфейсом и виртуальными системами, добавлен новый REST API, включена совместимость с DirectX 10.1, добавлена поддержка соединения по SSH в виртуальных системах с GNU/Linux и многое другое.

В VMWare Workstation 15 обновлен интерфейс. Самое главное — теперь поддерживается разрешение 4K HiDPI как в самой программе, так и виртуальными системами, что дает значительно лучшее масштабирование интерфейса. Кроме того, у программы обновлено оформление и перерисованы иконки.

Обновленный интерфейс VMWare Workstation 15

Другим улучшением, касающимся интерфейса, является новый растягивающийся режим (Stretch Mode) отображения гостевой операционной системы. Это будет полезно при работе со старыми операционными системами, работающими в низком разрешении: изображение виртуальной ОС может быть увеличено, чтобы оно было более крупное и читабельное на современном мониторе.

Stretch Mode в VMWare Workstation 15

Разработчики особо отмечают добавление нового REST API, портированного из Fusion 10 (другой продукт разработчика для Mac OS), куда он был включен в прошлом году. Новинка позволяет автоматизировать задачи виртуальной системы для ускорения рабочего процесса. REST API версии 1.2 включает расширенные возможности управления виртуальными системами через стандартный JSON по HTTP/S.

Реализована поддержка доступа к виртуальным машинам с операционной системой GNU/Linux по SSH, предоставляемый VMWare Workstation 15. Эта функция работает только в операционной системе Windows 10 (1803) или новее.

Улучшена работа с трехмерной графикой. Добавлена совместимость с DirectX 10.1, что позволяет работать с играми и различными приложениями, требующими поддержки этой технологии. Также стоит отметить, что в этой версии расширена поддерживаемая видео-память до 3 Гб.

Добавлена поддержка vSphere 6.7. Реализована возможность соединения и работы с удаленными хостами ESXi 6.7 и vCenter Server 6.7.

Также отмечается поддержка новых гостевых операционных систем: Windows 10 (1803), Ubuntu 18.04, Fedora 28, RHEL 7.5, CentOS 7.5, Debian 9.5, OpenSuse Leap 15.0, FreeBSD 11.2, ESXi 6.7.

Как и прежде, программа выпускается в виде полнофункциональной Pro-версии и версии с приставкой Player, которая способна только на работу с уже готовыми образами виртуальных систем.