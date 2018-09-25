VMWare Workstation 15 — очень крупное обновление системы виртуализации

Компания VMware празднует 20-летний юбилей и выпускает VMware Workstation 15 Pro и VMware Workstation 15 Player — новые версии своих программ для создания виртуальных систем и работы с ними. Как обычно, обновленные версии доступны для операционных систем Windows и GNU/Linux.
Разработчики отмечают этот выпуск как один из самых крупных за все время существования продукта. У программы обновлен интерфейс, реализована поддержка высокого разрешения интерфейсом и виртуальными системами, добавлен новый REST API, включена совместимость с DirectX 10.1, добавлена поддержка соединения по SSH в виртуальных системах с GNU/Linux и многое другое.
В VMWare Workstation 15 обновлен интерфейс. Самое главное — теперь поддерживается разрешение 4K HiDPI как в самой программе, так и виртуальными системами, что дает значительно лучшее масштабирование интерфейса. Кроме того, у программы обновлено оформление и перерисованы иконки.
Другим улучшением, касающимся интерфейса, является новый растягивающийся режим (Stretch Mode) отображения гостевой операционной системы. Это будет полезно при работе со старыми операционными системами, работающими в низком разрешении: изображение виртуальной ОС может быть увеличено, чтобы оно было более крупное и читабельное на современном мониторе.
Разработчики особо отмечают добавление нового REST API, портированного из Fusion 10 (другой продукт разработчика для Mac OS), куда он был включен в прошлом году. Новинка позволяет автоматизировать задачи виртуальной системы для ускорения рабочего процесса. REST API версии 1.2 включает расширенные возможности управления виртуальными системами через стандартный JSON по HTTP/S.
Реализована поддержка доступа к виртуальным машинам с операционной системой GNU/Linux по SSH, предоставляемый VMWare Workstation 15. Эта функция работает только в операционной системе Windows 10 (1803) или новее.
Улучшена работа с трехмерной графикой. Добавлена совместимость с DirectX 10.1, что позволяет работать с играми и различными приложениями, требующими поддержки этой технологии. Также стоит отметить, что в этой версии расширена поддерживаемая видео-память до 3 Гб.
Добавлена поддержка vSphere 6.7. Реализована возможность соединения и работы с удаленными хостами ESXi 6.7 и vCenter Server 6.7.
Также отмечается поддержка новых гостевых операционных систем: Windows 10 (1803), Ubuntu 18.04, Fedora 28, RHEL 7.5, CentOS 7.5, Debian 9.5, OpenSuse Leap 15.0, FreeBSD 11.2, ESXi 6.7.
Как и прежде, программа выпускается в виде полнофункциональной Pro-версии и версии с приставкой Player, которая способна только на работу с уже готовыми образами виртуальных систем.