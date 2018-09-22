ACDSee Photo Studio 2019 — ежегодное обновление комплекса обработки фотографий

Выпущено крупное обновление ACDSee Photo Studio, профессиональной программы для обработки фотографий.
ACDSee Photo Studio — это комплекс, включающий все необходимые функции для профессиональной работы с фотографиями. Программа включает полный спектр функций для обработки фотографий и ведения коллекции. Это мощнейший инструмент, сопоставимый с Adobe Lightroom.
ACDSee Photo Studio 2019 — ежегодное обновление, включающее ряд новых возможностей, улучшающее многие инструменты и делающее программу еще более функциональным и удобным комплексом для обработки цифровой фотографии. Среди прочих нововведений особо выделяются функция определения лиц, импорт LUT-ов и поддержка HEIF.
Новые функции в ACDSee Photo Studio 2019:
- Добавлена функция автоматического обнаружения и распознавания лиц на обрабатываемых фотографиях.
- В режим разработчика добавлены новые кисти: VibranceBalance, Color Overlay, Color EQ (Saturation, Brightness, Hue, Contrast) и Tone Curves.
- В инструмент «Convert to Black & White» добавлена возможность регулирования контраста каждого отдельного цвета, а также возможность задавать диапазон яркости, который будет влиять на настройку контраста объекта.
- Добавлена возможность импорта и применения LUT-ов в режиме редактирования фотографии.
- Добавлена поддержка формата HEIF.
- Реализовано добавление мета-данных ACDSee для быстрого перехода к следующему изображению.
- В режим разработчика добавлена новая панель «Develop Settings», отображающая настройки, примененные к изображению.
- Добавлена возможность импортировать и экспортировать пресеты в режимах редактирования и разработки.
- Добавлена возможность импортировать и экспортировать «ACDSee Actions».
- Добавлены настраиваемые горячие клавиши в режим управления.
Улучшения в ACDSee Photo Studio 2019:
- Улучшено управление кривой.
- В главное меню режима управления добавлено новое выпадающее меню «Process».
- Увеличено количество ячеек таблиц, категорий и ключевых слов.
- Удвоен диапазон экспозиции в режиме разработки.
- Удвоен диапазон расширения подсветки.
- Улучшена панель с кистями в режиме разработки.
- В функцию «Repair» режима редактирования добавлен новый инструмент «Smart Erase» для удаления объектов с изображения.
- Добавлена дополнительная кисть в режим разработки.
- В диалог печати добавлена вкладка настроек компенсации различий между превью и результатом печати.
- Добавлена функция автоматического сохранения в настройки режима редактирования.
- Добавлена опция изменения размера в процентах в инструменте пакетного экспорта.
- Добавлена поддержка использования символа подчеркивания в качестве разделителя в диалоге импорта.
- Добавлена возможность применения и отмены отдельных слайдеров в режиме разработки.
Поддержка новых RAW в ACDSee Photo Studio 2019:
- Canon EOS 2000D (EOS Rebel T7, EOS Kiss X90, EOS 1500D).
- Canon EOS 4000D (EOS Rebel T100, EOS 3000D).
- Nikon 1 S2.
- Nikon Z7.
- Panasonic FZ-83.
- Panasonic LUMIX ZS200 (DC-TX2, DC-TZ200, DC-TZ202, DC-TZ220, DC-ZS220).
- Pentax K-S2.
- Pentax KP.
- Sony A7 III (ILCE-7M3).
- Sony RX100 VI (DSC-RX100M6).
Как и прежде, программа выпускается в 3-х версиях: Standard, Professional и Ultimate. Standard — базовая версия, включающая стандартный набор функций обработки фотографий. Версия Professional также включает поддержку RAW. Версия Ultimate, к выше перечисленным возможностям, добавляет поддержку работы со слоями. Нужно отметить, что только версия Standard имеет 32-битную версию, а другие работают только в 64-битных операционных системах. Также не лишним будет уточнение, что ACDSee Photo Studio не включает русскоязычной локализации.