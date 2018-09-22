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ACDSee Photo Studio 2019 — ежегодное обновление комплекса обработки фотографий 22.09.2018

ACDSee Photo Studio 2019 — ежегодное обновление комплекса обработки фотографий

Выпущено крупное обновление ACDSee Photo Studio, профессиональной программы для обработки фотографий.

ACDSee Photo Studio — это комплекс, включающий все необходимые функции для профессиональной работы с фотографиями. Программа включает полный спектр функций для обработки фотографий и ведения коллекции. Это мощнейший инструмент, сопоставимый с Adobe Lightroom.

ACDSee Photo Studio 2019 — ежегодное обновление, включающее ряд новых возможностей, улучшающее многие инструменты и делающее программу еще более функциональным и удобным комплексом для обработки цифровой фотографии. Среди прочих нововведений особо выделяются функция определения лиц, импорт LUT-ов и поддержка HEIF.

Интерфейс ACDSee Photos Studio 2019
Интерфейс ACDSee Photos Studio 2019

Новые функции в ACDSee Photo Studio 2019:

  • Добавлена функция автоматического обнаружения и распознавания лиц на обрабатываемых фотографиях.
  • В режим разработчика добавлены новые кисти: VibranceBalance, Color Overlay, Color EQ (Saturation, Brightness, Hue, Contrast) и Tone Curves.
  • В инструмент «Convert to Black & White» добавлена возможность регулирования контраста каждого отдельного цвета, а также возможность задавать диапазон яркости, который будет влиять на настройку контраста объекта.
  • Добавлена возможность импорта и применения LUT-ов в режиме редактирования фотографии.
  • Добавлена поддержка формата HEIF.
  • Реализовано добавление мета-данных ACDSee для быстрого перехода к следующему изображению.
  • В режим разработчика добавлена новая панель «Develop Settings», отображающая настройки, примененные к изображению.
  • Добавлена возможность импортировать и экспортировать пресеты в режимах редактирования и разработки.
  • Добавлена возможность импортировать и экспортировать «ACDSee Actions».
  • Добавлены настраиваемые горячие клавиши в режим управления.
Интерфейс ACDSee Photos Studio 2019
Интерфейс ACDSee Photos Studio 2019

Улучшения в ACDSee Photo Studio 2019:

  • Улучшено управление кривой.
  • В главное меню режима управления добавлено новое выпадающее меню «Process».
  • Увеличено количество ячеек таблиц, категорий и ключевых слов.
  • Удвоен диапазон экспозиции в режиме разработки.
  • Удвоен диапазон расширения подсветки.
  • Улучшена панель с кистями в режиме разработки.
  • В функцию «Repair» режима редактирования добавлен новый инструмент «Smart Erase» для удаления объектов с изображения.
  • Добавлена дополнительная кисть в режим разработки.
  • В диалог печати добавлена вкладка настроек компенсации различий между превью и результатом печати.
  • Добавлена функция автоматического сохранения в настройки режима редактирования.
  • Добавлена опция изменения размера в процентах в инструменте пакетного экспорта.
  • Добавлена поддержка использования символа подчеркивания в качестве разделителя в диалоге импорта.
  • Добавлена возможность применения и отмены отдельных слайдеров в режиме разработки.

Поддержка новых RAW в ACDSee Photo Studio 2019:

  • Canon EOS 2000D (EOS Rebel T7, EOS Kiss X90, EOS 1500D).
  • Canon EOS 4000D (EOS Rebel T100, EOS 3000D).
  • Nikon 1 S2.
  • Nikon Z7.
  • Panasonic FZ-83.
  • Panasonic LUMIX ZS200 (DC-TX2, DC-TZ200, DC-TZ202, DC-TZ220, DC-ZS220).
  • Pentax K-S2.
  • Pentax KP.
  • Sony A7 III (ILCE-7M3).
  • Sony RX100 VI (DSC-RX100M6).

Как и прежде, программа выпускается в 3-х версиях: Standard, Professional и Ultimate. Standard — базовая версия, включающая стандартный набор функций обработки фотографий. Версия Professional также включает поддержку RAW. Версия Ultimate, к выше перечисленным возможностям, добавляет поддержку работы со слоями. Нужно отметить, что только версия Standard имеет 32-битную версию, а другие работают только в 64-битных операционных системах. Также не лишним будет уточнение, что ACDSee Photo Studio не включает русскоязычной локализации.

Скачать ACDSee Photo Studio 2019 Standard (32-бит)

Пробная версияРазмер: 158 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать ACDSee Photo Studio 2019 Standard (64-бит)

Пробная версияРазмер: 181 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать ACDSee Photo Studio 2019 Professional (64-бит)

Пробная версияРазмер: 222 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать ACDSee Photo Studio 2019 Ultimate (64-бит)

Пробная версияРазмер: 217 МбОС: WindowsСтабильная версия

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