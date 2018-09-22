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Firefox 62.0.2 — сервисное обновление популярного браузера 22.09.2018

Firefox 62.0.2 — сервисное обновление популярного браузера

Mozilla выпустила обновленную версию браузера Firefox.

Это стандартное сервисное обновление, которое исправляет ряд ошибок в работе браузера, обнаруженных после недавнего крупного выпуска. Никаких особо важных проблем выявлено не было; большинство ошибок редкие и не очень опасные.

Firefox 62.0.2 исправляет следующие проблемы:

  • Исправлена проблема, при которой не работало автозаполнение адреса, если сайт, внесенный в закладки, не посещался (к примеру, была удалена история посещений).
  • Исправлена проблема с отрисовкой WebGL.
  • Обновления из языковых пакетов больше не блокируют работу браузера.
  • Исправлен сбой в работе браузера при поврежденном или отсутствующем языковом пакете.
  • Исправлена проблема с запуском Firefox после переустановки через Stub-установщик.
  • Исправлена ошибка, которая мешала правильному восстановлению позиции окна браузера после перезапуска Windows.
  • Исправлен сбой при совместном использовании профиля с тестовыми версиями Firefox.
  • Исправлена проблема с удалением добавленных поисковых механизмов.
  • Исправлена проблема очень долгой отрисовки некоторых веб-страниц.
  • Восстановлена совместимость с некоторыми сайтами, использующими устаревшие настройки TLS.
  • Исправлены некоторые проблемы в безопасности браузера.

Как всегда, Firefox обновится самостоятельно в течение пары дней. Также пользователь может обновиться самостоятельно через новый дистрибутив.

Скачать Firefox 62.0.2 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 35.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 62.0.2 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 37.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 62.0.2 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 62.0.2 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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