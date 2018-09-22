Firefox 62.0.2 — сервисное обновление популярного браузера

Mozilla выпустила обновленную версию браузера Firefox.
Это стандартное сервисное обновление, которое исправляет ряд ошибок в работе браузера, обнаруженных после недавнего крупного выпуска. Никаких особо важных проблем выявлено не было; большинство ошибок редкие и не очень опасные.
Firefox 62.0.2 исправляет следующие проблемы:
- Исправлена проблема, при которой не работало автозаполнение адреса, если сайт, внесенный в закладки, не посещался (к примеру, была удалена история посещений).
- Исправлена проблема с отрисовкой WebGL.
- Обновления из языковых пакетов больше не блокируют работу браузера.
- Исправлен сбой в работе браузера при поврежденном или отсутствующем языковом пакете.
- Исправлена проблема с запуском Firefox после переустановки через Stub-установщик.
- Исправлена ошибка, которая мешала правильному восстановлению позиции окна браузера после перезапуска Windows.
- Исправлен сбой при совместном использовании профиля с тестовыми версиями Firefox.
- Исправлена проблема с удалением добавленных поисковых механизмов.
- Исправлена проблема очень долгой отрисовки некоторых веб-страниц.
- Восстановлена совместимость с некоторыми сайтами, использующими устаревшие настройки TLS.
- Исправлены некоторые проблемы в безопасности браузера.
Как всегда, Firefox обновится самостоятельно в течение пары дней. Также пользователь может обновиться самостоятельно через новый дистрибутив.