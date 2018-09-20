Яндекс.Браузер 18.9.0 — новая версия браузера с гибернацией вкладок

Компания Яндекс выпускает обновленную версию своего браузера и, вместе с ней, вводит в программу функцию гибернации вкладок.

Гибернация — это довольно интересное нововведение, которое адресовано пользователям с большим количеством открытых вкладок. Новинка позволяет решить ряд проблем. Дело в том, что современные браузеры выгружают из памяти старые вкладки, как только достигается лимит потребляемой памяти. Если же пользователь обращается к открытой, но выгруженной из памяти вкладке, то она просто перезагружает свое содержимое. Проблема в том, что при этом утрачиваются данные, которые находились в этой вкладке. Например, может улетучиться текст, который пользователь набирал в форме на сайте и отложил публикацию на потом.

Много вкладок в Яндекс.Браузере и их гибернация

Разработчики придумали выход из этой ситуации, который назвали «технологией Hibernate». Теперь Яндекс.Браузер будет сохранять на локальный диск устройства данные вкладок, которые уже не помещаются в память. Такие вкладки будут загружать данные с диска и им не придется тянуть их по-новой из сети. Это позволяет сэкономить ресурсы компьютера и интернет-трафик и препятствует утрате данных. В общем, хитро.

Как обычно, новая функциональность добавляется в код браузера, но может быть активна не сразу. Дело в постепенном развертывании некоторых нововведений, как это заведено у Яндекса. На данный момент новинка уже доступна многим пользователям, а остальные получат ее в самое ближайшее время.

На данный момент функция реализована только в Яндекс.Браузере для Windows. Версия для Android получит ее в обозримом будущем.