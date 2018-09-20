FastStone Image Viewer 6.6 — обновление графического вьювера с рядом улучшений

Обновилась программа FastStone Image Viewer, популярный и любимый многими графический вьювер, отлично подходящий для просмотра, каталогизации и мелкой ретуши самой разнообразной графики. Это обновление включает целый набор полезных улучшений в ряде функций, а также улучшает производительность и скорость работы программы.

В новой версии FastStone Image Viewer повышена производительность. Отмечается возросшая скорость базовых операций: загрузка изображений, открытие директорий с большим количеством файлов, копирование и перемещение изображений. Также отмечается повышение скорости работы со встроенными профилями ICC, которые теперь включены по умолчанию.

Интерфейс FastStone Image Viewer

Еще одним интересным улучшением FastStone Image Viewer 6.6 является расширение функциональности встроенного видеоплеера. Добавлена опциональная возможность автоматического воспроизведения текущего видеоролика; функция записи текущего ролика; отображение панели управления в полноэкранном режиме при перемещении мыши; отображение подсказок о временной позиции при наведении мыши на индикатор прогресса.

Другим улучшением этого выпуска FastStone Image Viewer являются новые жесты мыши при масштабировании изображений. Добавлена возможность вызвать лупу через удерживание кнопки мыши. Однократное нажатие на кнопку мыши отображает изображение в размере 100%.

Улучшена функция пакетного конвертирования и переименования. Теперь символы # и * не являются обязательными. Кроме того, разворот изображения теперь доступен как в пикселях, так и в процентах.

Также предпринят ряд мелких улучшений: добавлен фильтр диапазона дат в функцию импорта фотографий, в меню выбора цвета добавлен пункт замены цвета, предприняты прочие мелкие улучшения и исправлены ошибки.