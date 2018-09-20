AIDA64 5.98 — рядовое обновление программы для работы с железом

Вышла обновленная версия AIDA64, самого популярного и функционально-насыщенного инструмента для работы с компьютерным железом (анализ, мониторинг и тест).
Это рядовое обновление программы, которое, впрочем, случается не очень часто. Как обычно, оптимизированы некоторые тесты, улучшена поддержка новых технологий, добавлена совместимость с датчиками некоторых устройств и, конечно же, добавлена поддержка новейшего железа.
- Реализована совместимость с готовящимся к выходу обновлением Microsoft Windows 10 October 2018.
- AES-тест оптимизирован под VAES для более эффективного тестирования компьютеров, построенных на основе Intel Ice Lake.
- Добавлена поддержка клавиатуры EVGA Z10 LCD.
- Улучшена поддержка систем на основе ARM64.
- Добавлена поддержка датчиков Thermaltake Riing Plus.
- Улучшена поддержка материнских плат, построенных на чипсетах AMD B450 и X470.
- Добавлена поддержка датчиков Corsair H80i Pro, H100i Pro, H115i Pro, H150i Pro.
- Добавлена поддержка LCD-дисплеев Matrix Orbital EVE и дисплеев OK OLED.
- Добавлена поддержка драйверов Vulkan 1.1 и WDDM 2.4.
- Добавлена поддержка видеокарт от AMDЖ: Radeon RX 560X, Radeon RX 570X, Radeon RX 580X.
- Добавлена поддержка видеокарт nVIDIA GeForce RTX 2000.
Как обычно, для загрузки доступны 2-е версии: AIDA64 Extreme Edition (для домашних пользователей) и AIDA64 Engineer Edition (для тестовых лабораторий). Версии Business Edition и Network Audit Edition, которые используются для учета компьютерного хозяйства в корпоративном сегменте, выдаются лишь по запросу у разработчика на официальном сайте.