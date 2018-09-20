AIDA64 5.98 — рядовое обновление программы для работы с железом

Вышла обновленная версия AIDA64, самого популярного и функционально-насыщенного инструмента для работы с компьютерным железом (анализ, мониторинг и тест).

Это рядовое обновление программы, которое, впрочем, случается не очень часто. Как обычно, оптимизированы некоторые тесты, улучшена поддержка новых технологий, добавлена совместимость с датчиками некоторых устройств и, конечно же, добавлена поддержка новейшего железа.

Интерфейс AIDA64

Реализована совместимость с готовящимся к выходу обновлением Microsoft Windows 10 October 2018.

AES-тест оптимизирован под VAES для более эффективного тестирования компьютеров, построенных на основе Intel Ice Lake.

Добавлена поддержка клавиатуры EVGA Z10 LCD.

Улучшена поддержка систем на основе ARM64.

Добавлена поддержка датчиков Thermaltake Riing Plus.

Улучшена поддержка материнских плат, построенных на чипсетах AMD B450 и X470.

Добавлена поддержка датчиков Corsair H80i Pro, H100i Pro, H115i Pro, H150i Pro.

Добавлена поддержка LCD-дисплеев Matrix Orbital EVE и дисплеев OK OLED.

Добавлена поддержка драйверов Vulkan 1.1 и WDDM 2.4.

Добавлена поддержка видеокарт от AMDЖ: Radeon RX 560X, Radeon RX 570X, Radeon RX 580X.

Добавлена поддержка видеокарт nVIDIA GeForce RTX 2000.

Как обычно, для загрузки доступны 2-е версии: AIDA64 Extreme Edition (для домашних пользователей) и AIDA64 Engineer Edition (для тестовых лабораторий). Версии Business Edition и Network Audit Edition, которые используются для учета компьютерного хозяйства в корпоративном сегменте, выдаются лишь по запросу у разработчика на официальном сайте.