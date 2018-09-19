Firefox Reality — вышла первая версия VR-браузера от Mozilla

Компания Mozilla выпустила Firefox Reality — новый браузер для гарнитур виртуальной реальности. Разработчики чуют скорое наступление эпохи «газонокосильщиков» и спешат обнародовать первую версию своей разработки для работы с VR-контентом.

Основная задача Firefox Reality — обеспечение удобного доступа к различному контенту, созданному или оптимизированному под устройства виртуальной и дополненной реальности. Важное преимущество нового браузера от уже существующих разработок — открытость проекта, мультиплатформенность и опыт Mozilla, благодаря которому, разработчики планируют сделать лучший VR-браузер.

Firefox Reality представляет собой новый продукт, основанный на коде обычного Firefox. У программы полностью новый интерфейс, оптимизированный под VR-гарнитуры, и ряд удобств, которые просто необходимы при работе в специфических условиях (например, голосовой поиск). Главный экран — важная составляющая браузера. Он содержит каталог различного контента, ориентированного на просмотр в 3D. Mozilla хочет наладить контакты с поставщиками контента и призывает сторонних разработчиков к сотрудничеству.

Интерфейс Firefox Reality

Понятно, что браузер прекрасно работает и со стандартным контентом обычных сайтов, однако вряд ли это важный аспект в рамках данного продукта. Тем не менее, если нужно, то пользователь может обращаться к любому контенту из нового браузера.

Разработчики торопились осчастливить пользователей и потому реализовали не все задуманное. Ближайшие обновления добавят в браузер такие важные функции, как закладки, удобный просмотр 360° видео, систему учетных записей и прочее.

По этой же причине, Firefox Reality уже собрало ряд отрицательных отзывов: основные претензии пользователи предъявляют отсутствию преимуществ перед стандартными браузерами устройств и некоторыми сопутствующими приложениями. Также многие пользователи не очень довольны предлагаемым контентом, считая его неинтересным и некачественным. Положительные же отзывы дают, в основном, авансом, зная, что Mozilla будет развивать новинку и у нее будет светлое будущее.

Сама Mozilla говорит, что видит успех браузера в будущем. Когда оно наступит,VR-устройства будут широко распространены, а предлагаемый контент будет по-настоящему качественным, то Mozilla успеет доработать свой продукт. Вообще, у разработчиков серьезные намерения и они готовы вкладывать ресурсы в разработку нового направления.

Можно скачать Firefox Reality через магазины приложений конкретных устройств: Oculus, Daydream и Viveport.