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Skype 8.30 — обновление с рядом полезных мелочей 16.09.2018

Skype 8.30 — обновление с рядом полезных мелочей

Компания Microsoft выпустила обновленную версия Skype для Windows. Эта версия была выпущена несколько дней назад, однако, по обыкновению разработчика, информация о нововведениях опубликована только теперь.

Последние месяцы, разработчики активно включает в Skype массу нововведений (например, недавнее включение функции записи звонков), добавляющих в программу небольшие улучшения, которые делают работу с сервисом удобнее. Эта версия содержит несколько небольших, но заметных улучшений, которые будут полезны активным пользователям.

Нововведения Skype 8.30:

  • На экран текущего звонка добавлено всплывающее меню с параметрами настройки звука. Появляется при наведении курсора мыши на иконку микрофона.
  • Добавлены широкие настройки веб-камеры. Яркость, контраст, оттенок, насыщенность, четкость, гамма и т. п. Эта функциональность присутствовала в Skype раньше, но была отключена, а теперь опять доступна.
  • Добавлена возможность использования второго устройства для получения звонка.
  • Добавлена возможность поиска по ключевому слову или фразе во всех чатах.
  • Оповещения о прочтении сообщения. Под сообщением появляется аватар читающего его пользователя. Это удобно при групповых беседах.
Настройки звука в окне звонка
Настройки звука в окне звонка
Настройки вебкамеры
Настройки вебкамеры

Как обычно, программа должна скачать обновленный дистрибутив и предложить его установить. Если этого не происходит, то можно обновить программу загрузив обновление самостоятельно.

Скачать Skype 8.30 для Windows

БесплатноРазмер: 59.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

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