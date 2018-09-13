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iTunes 12.9 — новая версия медиацентра с поддержкой iOS 12 13.09.2018

iTunes 12.9 — новая версия медиацентра с поддержкой iOS 12

Выпущена новая версия iTunes для Windows — медиацентра, служащего для взаимодействия с мультимедиа-платформой от Apple и синхронизацией материалов с различными устройствами этого же производителя.

Это важное обновление, которое призвано обеспечить полную совместимость iTunes с выпускаемой в ближайшее время операционной системой iOS 12 и новыми устройствами, анонс которых состоялся вчера (iPhone Xr, iPhone Xs и iPhone Xs Max).

Интерфейс iTunes 12.9
Интерфейс iTunes 12.9

Это обновление рекомендуется как пользователям, которые планируют обзавестись новыми устройствами в ближайшее время, так и тем, кто собирается использовать iOS 12 на предыдущих поколениях устройств.

Среди других улучшений iTunes 12.9 отмечаются повышенная стабильность и традиционные исправления в безопасности программы.

Информация о прочих улучшениях этого выпуска пока недоступна. Она появится в этой заметке после публикации официального списка изменений.

Скачать iTunes 12.9 (32-бит)

БесплатноРазмер: 195 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать iTunes 12.9 (64-бит)

БесплатноРазмер: 257 МбОС: WindowsСтабильная версия

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